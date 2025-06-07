وأظهرت مقاطع فيديو عناصر من الشرطة في أحد شوارع وسط المدينة، يحملون الهراوات وبنادق غاز مسيل للدموع، لمواجهة المتظاهرين.

وأفادت "رويترز" بأن بعض المتظاهرين ألقوا حجارة خرسانية على الشرطة التي ردت بإطلاق وابل من الغاز المسيل للدموع، ورذاذ الفلفل.

وقال المتحدث باسم شرطة لوس أنجلوس دريك ماديسون، إن الشرطة أعلنت عن "تجمع غير قانوني، ما يجعل الذين لم يغادروا المنطقة عرضة للاعتقال".

وفي وقت سابق أمس الجمعة، نقلت وسائل إعلامية مشاهد لقوافل مركبات وشاحنات صغيرة ذات طراز عسكري غير مرقمة وتحمل مسؤولين اتحاديين، تتوافد إلى شوارع لوس أنجلوس في إطار عملية لإنفاذ قوانين الهجرة.

وذكرت خدمة أخبار المدينة، أن موظفي وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية استهدفوا عدة مواقع، بينها أحد متاجر "هوم ديبوت" في منطقة ويتليك في المدينة، ومتجر ملابس في منطقة الأزياء ومستودع ملابس، في جنوب لوس أنجلوس.

وفي وقت لاحق أعلنت شبكة CNN الإخبارية، اعتقال العشرات خلال المداهمات.

وكتب متظاهرون شعارات مناهضة لوكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك على جدران مبنى محكمة اتحادية، واحتشدوا خارج سجن قريب يُعتقد أن بعض المعتقلين محتجزون فيه.

من جهته، أكد مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) مشاركته في المداهمات، مشيراً إلى أن العملية تشمل مدناً عدة عبر البلاد بتوجيه من وزير العدل الأمريكي.

ومنذ توليه منصبه في يناير/كانون الثاني الماضي، أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترمب حملة صارمة ضد المهاجرين، شملت الاعتقال والترحيل والتغريم بمبالغ مالية.