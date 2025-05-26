الحرب على غزة
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"500 ألف يعانون انعدام الأمن الغذائي".. الصحة العالمية: غزة تشهد أسوأ أزمات الجوع في العالم
قالت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية، حنان بلخي، إن قطاع غزة يشهد واحدة من أسوأ أزمات الجوع في العالم بسبب هجمات إسرائيل وحصارها الخانق للقطاع.
"500 ألف يعانون انعدام الأمن الغذائي".. الصحة العالمية: غزة تشهد أسوأ أزمات الجوع في العالم
فلسطينيون يعانون من الجوع بسبب الحصار الإسرائيلي ينتظرون في طوابير للحصول على وجبات ساخنة توزعها منظمات خيرية في ظل استمرار الهجمات الإسرائيلية في مخيم جباليا، غزة. / AA
منذ 14 ساعات

وأوضحت بلخي في تصريح صحفي من جنيف، اليوم الاثنين، أن الوضع في غزة وصل إلى مستوى كارثي، وأن أكثر من 1500 اعتداء على القطاع الصحي في غزة والضفة الغربية وقعت منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأضافت أن شخصاً من كل خمسة من سكان غزة يواجه الجوع، داعيةً إلى تطبيق القانون الإنساني الدولي، ورفع الحصار، ووقف إطلاق النار، وإحلال السلام في غزة.

وذكرت في ردها على سؤال، أنه جرى مؤخراً السماح لنحو 400 شاحنة مساعدات بالدخول إلى معبر كرم أبو سالم، لكنّ 115 شاحنة فقط دخلت إلى غزة.

وأكدت أن المساعدات الإنسانية لم تصل إلى شمال غزة، واصفةً الأزمة في غزة بأنها " إحدى أسوأ أزمات الجوع في العالم على الإطلاق".

وأمس قالت مديرة برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة سيندي ماكين، إن هناك حالياً 500 ألف فلسطيني يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد في قطاع غزة وإنهم على شفا مجاعة.

وتروّج إسرائيل والولايات المتحدة خلال الآونة الأخيرة لمخطط من أجل توزيع المساعدات بنقاط محددة جنوب غزة، من خلال منظمة غير ربحية سُجلت حديثاً في سويسرا تحت اسم "مؤسسة غزة الإنسانية"، التي تشير تقارير إعلامية عبرية إلى أن مؤسسها هو المبعوث الرئاسي الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف. فيما أقرَّت إذاعة جيش الاحتلال بأن هذا المخطط يهدف إلى تسريع إخلاء الفلسطينيين من مناطق شمال القطاع إلى جنوبه، تمهيداً لتهجيرهم وفق خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، التي يصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأنها باتت ضمن أهداف الحرب.

وترتكب إسرائيل، بدعمٍ أمريكي مطلق، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية في غزة، خلَّفت أكثر من 176 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

مصدر:TRT ARABI
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