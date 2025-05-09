سياسة
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تصعيد على الحدود الهندية-الباكستانية بطائرات مسيّرة.. واتصالات أمنية لاحتواء التوتر
أعلن الجيش الهندي أن باكستان شن~ت عدة هجمات باستخدام طائرات مسيّرة وذخائر أخرى على امتداد الحدود الغربية للهند، فيما يُجري البَلَدان اتصالات على مستوى مجلس الأمن القومي لكل منهما.
تصعيد على الحدود الهندية-الباكستانية بطائرات مسيّرة.. واتصالات أمنية لاحتواء التوتر
الجيش الهندي يعلن التصدي لهجوم بمسيّرات باكستانية وباكستان ترفض المزاعم / AP
9 مايو 2025

وقال الجيش الهندي على موقع إكس إنه تمكن من صد هجمات المسيرات بنجاح في الليلة الفاصلة بين يومَي الخميس والجمعة

من جانبها نفت باكستان الاتهامات التي وجّهَتها إليها وزارة الدفاع الهندية بشأن شنّ غارات جوية داخل الأراضي الهندية باستخدام صواريخ وطائرات مسيّرة.

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية: "ترفض حكومة باكستان قطعاً المزاعم التي لا أساس لها من الصحة وغير المسؤولة التي تروّجها وسائل الإعلام الهندية، والتي تتّهم باكستان بشنّ هجمات على باثانكوت وجايسالمر وسريناجار".

في سياق متصل صرّح سفير باكستان لدى الولايات المتحدة رضوان سعيد شيخ، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن"، بأن البلدين أجرَيَا اتصالات على مستوى مجلس الأمن القومي في كل من إسلام آباد ونيودلهي، ردّاً على سؤال بشأن وجود أي تواصل مباشر بين الجارتين المسلحتين نووياً.

وقال: “أعتقد أنه جرت اتصالات على مستوى مجلسي الأمن القومي، ولكن هذا التصعيد، سواء الإجراءات التي تُتخذ والخطاب الذي يخرج، يجب أن يتوقف". ولم يُدلِ بمزيد من التفاصيل.

وأضاف أن "مسؤولية خفض التصعيد تقع الآن على الهند، لكن لضبط النفس حدوداً. وتحتفظ باكستان بحقّ الردّ، وعلى الحكومة ضغط كافٍ من الرأي العامّ عندنا للردّ".

وتحثّ قوى عالمية عديدة، منها الولايات المتحدة، نيودلهي وإسلام آباد على تهدئة التوترات وإبقاء قنوات الاتصال مفتوحة، ودعت واشنطن إلى حوار مباشر.

وبدأ التصعيد الأخير في 22 أبريل نيسان/أبريل عندما قتل مسلحون 26 شخصاً في الشطر الذي تديره الهند من كشمير، واتهمت نيودلهي إسلام آباد بالوقوف وراءه، وهو ما نفَته الأخيرة ودعت إلى إجراء تحقيق محايد.

مصدر:TRT Arabi
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