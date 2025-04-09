وقال الرئيس أردوغان: "من الواضح أن هذه الحرب التجارية لن تقتصر آثارها على طرف واحد، بل ستأخذ طابعاً عالمياً، ولا مبالغة في وصفها بإعصار سيؤثر في الجميع".

وأكد أن تركيا ستتجاوز هذه المرحلة بأقل الأضرار، مشيراً إلى أن الرسوم الأمريكية المفروضة عليها تبقى محدودة، في ظل برنامج اقتصادي قوي تتبناه البلاد.

وأضاف: "رغم حالة عدم اليقين التي تسيطر على الاقتصاد العالمي، فإننا لا نتوقع تأثيراً سلبياً في تجارتنا أو إنتاجنا أو صادراتنا".

وفي سياق متصل، شدّد الرئيس التركي على أن أنقرة لم تعد مجرد طرف هامشي في التوازنات الدولية، بل باتت لاعباً رئيسياً لا يمكن تجاوز دوره، مؤكداً أن الجهات الفاعلة العالمية متفقة على أنه لا يمكن إنشاء معادلة من دون تركيا.

واختتم بالقول: "تركيا اليوم تكتب أدوارها بنفسها على المسرح الدولي، ولم تعد مجرد كومبارس في مسرحيات القوى الكبرى".

وفي 2 أبريل/نيسان الحالي، وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب فرض رسوم جمركية قال، إنها "متبادلة" على جميع دول العالم بحد أدنى يبلغ 10%.

وقرر ترمب تطبيق رسوم بنسبة 34% على الصين، و20% على الاتحاد الأوروبي، و46% على فيتنام، و24% على اليابان، و26 % على الهند، و30% على جنوب إفريقيا و37% على بنغلاديش، و17% على إسرائيل و10% على تركيا، وبالنسبة نفسها على بريطانيا.