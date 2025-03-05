وأفادت وسائل إعلام محلية اليوم الأربعاء بأن مجلس الدولة ناقش الاعتراض المقدم على قرار سابق صادر عن الرابطة الوطنية للمحامين في فرنسا.

وأوضحت التقارير أن المجلس وافق على القرار الذي يحظر على المحاميات ارتداء أي رموز دينية أو مميزة في أثناء ممارسة مهنتهن.

وفي سبتمبر/أيلول 2023 وافقت الرابطة الوطنية للمحامين في فرنسا على مقترح يقضي بمنع المحاميات من ارتداء أي رموز مميزة في أثناء عملهن.

وفي أعقاب ذلك، تقدمت نقابة المحامين الفرنسية باعتراض إلى مجلس الدولة، متهمة القرار بانتهاك استقلالية المحامين.