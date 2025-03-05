سياسة
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فرنسا تُقِرّ حظر ارتداء المحاميات للحجاب
صدّق مجلس الدولة الفرنسي، أعلى محكمة إدارية في البلاد، على قرار حظر ارتداء المحاميات للرموز الدينية وغيرها من الرموز المميزة في مكان العمل، بما في ذلك الحجاب.
فرنسا تُقِرّ حظر ارتداء المحاميات للحجاب
نساء من الجالية المسلمة في فرنسا أمام مسجد ستراسبورغ الكبير في ستراسبورغ شمال شرقي البلاد / Reuters Archive
5 مارس 2025

وأفادت وسائل إعلام محلية اليوم الأربعاء بأن مجلس الدولة ناقش الاعتراض المقدم على قرار سابق صادر عن الرابطة الوطنية للمحامين في فرنسا.

وأوضحت التقارير أن المجلس وافق على القرار الذي يحظر على المحاميات ارتداء أي رموز دينية أو مميزة في أثناء ممارسة مهنتهن.

وفي سبتمبر/أيلول 2023 وافقت الرابطة الوطنية للمحامين في فرنسا على مقترح يقضي بمنع المحاميات من ارتداء أي رموز مميزة في أثناء عملهن.

وفي أعقاب ذلك، تقدمت نقابة المحامين الفرنسية باعتراض إلى مجلس الدولة، متهمة القرار بانتهاك استقلالية المحامين.

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