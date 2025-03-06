وقال روبيو في بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الأربعاء، إن تأمين حدود البلاد مهم للغاية من أجل أمن وازدهار الولايات المتحدة.

وأضاف أن الدول الواقعة على امتداد مسارات الهجرة يجب أن تقوم بدورها ضد أولئك الذين يحاولون دخول الولايات المتحدة بشكل غير قانوني.

وأوضح روبيو: "اليوم، أعلن عن سياسة جديدة لتقييد منح التأشيرات ستطبق على المسؤولين الحكوميين الأجانب، بما في ذلك مسؤولو الهجرة والجمارك، ومسؤولو سلطات المطارات والمواني، وغيرهم ممن يُعتقد أنهم يسهلون عن عمد الهجرة غير القانونية إلى الولايات المتحدة"، من دون أن يذكر اسم أي دولة أو فرد.

وأشار إلى أن هذه القيود تشمل أيضاً الجهات الفاعلة في القطاع الخاص، التي تقدم عن عمد خدمات النقل والسفر للمهاجرين غير النظاميين المسافرين إلى الولايات المتحدة.

وقال روبيو، إن "الولايات المتحدة لن تتراجع عن الدفاع عن مصالح أمننا القومي".

وفي اليوم الأول من تنصيبه في 20 يناير/كانون الثاني الماضي، أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أمراً تنفيذياً بإلغاء برامج "التنوع والمساواة والإدماج" الذي كان في عهد سلفه جو بايدن، وكذلك ألغى تطبيق "سي بي بي ون" الذي يسمح بالهجرة القانونية إلى الولايات المتحدة.

وأمر ترمب، بإعداد منشأة في خليج غوانتانامو لاحتجاز 30 ألف شخص من "المهاجرين المجرمين" الذين يدخلون البلاد بصورة غير قانونية.