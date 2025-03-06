سياسة
1 دقيقة قراءة
واشنطن تعلن تقييد منح التأشيرات الأمريكية لمسؤولين أجانب
أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قراراً جديداً بتقييد منح تأشيرات الدخول لمسؤولين أجانب ممن " يُسهلون الهجرة غير النظامية إلى الولايات المتحدة"، وفق ما أعلن وزير الخارجية ماركو روبيو.
واشنطن تعلن تقييد منح التأشيرات الأمريكية لمسؤولين أجانب
وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو / AFP
6 مارس 2025

وقال روبيو في بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الأربعاء، إن تأمين حدود البلاد مهم للغاية من أجل أمن وازدهار الولايات المتحدة.

وأضاف أن الدول الواقعة على امتداد مسارات الهجرة يجب أن تقوم بدورها ضد أولئك الذين يحاولون دخول الولايات المتحدة بشكل غير قانوني.

وأوضح روبيو: "اليوم، أعلن عن سياسة جديدة لتقييد منح التأشيرات ستطبق على المسؤولين الحكوميين الأجانب، بما في ذلك مسؤولو الهجرة والجمارك، ومسؤولو سلطات المطارات والمواني، وغيرهم ممن يُعتقد أنهم يسهلون عن عمد الهجرة غير القانونية إلى الولايات المتحدة"، من دون أن يذكر اسم أي دولة أو فرد.

وأشار إلى أن هذه القيود تشمل أيضاً الجهات الفاعلة في القطاع الخاص، التي تقدم عن عمد خدمات النقل والسفر للمهاجرين غير النظاميين المسافرين إلى الولايات المتحدة.

وقال روبيو، إن "الولايات المتحدة لن تتراجع عن الدفاع عن مصالح أمننا القومي".

وفي اليوم الأول من تنصيبه في 20 يناير/كانون الثاني الماضي، أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أمراً تنفيذياً بإلغاء برامج "التنوع والمساواة والإدماج" الذي كان في عهد سلفه جو بايدن، وكذلك ألغى تطبيق "سي بي بي ون" الذي يسمح بالهجرة القانونية إلى الولايات المتحدة.

وأمر ترمب، بإعداد منشأة في خليج غوانتانامو لاحتجاز 30 ألف شخص من "المهاجرين المجرمين" الذين يدخلون البلاد بصورة غير قانونية.

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us