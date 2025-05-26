تركيا
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فيدان يبحث مع بوتين في موسكو جهود إنهاء الحرب في أوكرانيا
التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الاثنين، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة موسكو.
فيدان يبحث مع بوتين في موسكو جهود إنهاء الحرب في أوكرانيا
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو / AP
منذ 17 ساعات

وأفادت مصادر دبلوماسية تركية، أن بوتين استقبل فيدان الذي يزور روسيا، تلبية لدعوة من نظيره سيرغي لافروف.

وذكرت المصادر أن لقاء بوتين وفيدان استغرق حوالي ساعة.

وأوضحت أن الجانبين بحثا الجهود الأخيرة لإنهاء الحرب في أوكرانيا والتطورات التي أعقبت مفاوضات إسطنبول التي عقدت في 16 مايو/ أيار الجاري، كما بحثا قضايا ثنائية في مجال الاقتصاد والطاقة.

وفي وقت سابق، التقى وزير الخارجية التركي فيدان، فلاديمير ميدينسكي، مستشار الرئيس الروسي، في العاصمة موسكو.

والسبت، ذكرت مصادر بالخارجية التركية، أن فيدان سيزور روسيا الاثنين في زيارة تستمر يومين تلبية لدعوة نظيره سيرغي لافروف.

وفي 15و16 مايو/أيار الجاري استضافت إسطنبول مفاوضات سلام بين روسيا وأوكرانيا انتهت بالتوصل إلى اتفاق على تبادل ألفي أسير بين البلدين.

مصدر:TRT ARABI
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