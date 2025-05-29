تركيا
2 دقيقة قراءة
أردوغان: تركيا باتت دولة يُطرَق بابها في مجال الصناعات الدفاعية
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده باتت دولة يُطرَق بابها في مجال الصناعات الدفاعية.
أردوغان: تركيا باتت دولة يُطرَق بابها في مجال الصناعات الدفاعية
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في كلمة خلال حفل بمناسبة الذكرى 572 لفتح إسطنبول / AA
منذ يوم واحد

جاء ذلك في كلمة ألقاها اليوم الخميس، خلال حفل افتتاح عدد من الحدائق العامة بمناسبة الذكرى 572 لفتح إسطنبول.

وأشار أردوغان إلى أن تركيا كانت في السابق تنتظر على أبواب الدول الأخرى لتلبية احتياجاتها من الصناعات الدفاعية، أما اليوم فقد باتت دولة يُطرَق بابها في هذا المجال.

وقال: "نواصل تغيير أنماط الحرب اليوم من خلال طائراتنا المسيّرة وأنظمة الدفاع الجوي الصاروخية والغواصات المسيّرة والعديد من التقنيات الأخرى".

وفيما يتعلق بجهود تركيا في عمليات البحث والتنقيب عن الطاقة، قال أردوغان: "أرسلنا سفينتنا “عثمان غازي” إلى البحر الأسود. سنجري أبحاثاً تحت الماء ونستخرج الغاز الطبيعي منه، وهو ما سيزيد راحة مواطنينا بشكل كبير".

والسبت الفائت، أعلن الرئيس أردوغان اكتشاف تركيا 75 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في حقل غوك تبة بالبحر الأسود.

جدير بالذكر أن شركة البترول التركية اكتشفت كميات من الغاز الطبيعي بحجم 320 مليار متر مكعب في أغسطس/آب 2020، وعند اكتمال التنقيب جرى تحديث الكمية الاحتياطية في البئر إلى 405 مليارات متر مكعب.

وفي يونيو/حزيران 2021، جرى اكتشاف احتياطي جديد قدره 135 مليار متر مكعب ليبلغ إجمالي احتياطي الغاز الطبيعي في البحر الأسود 540 مليار متر مكعب.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2022، جرى تحديث الاحتياطي المذكور ليصبح 652 مليار متر مكعب، بعد إعادة تقييم أجرته مؤسسة DeGolyer & MacNaughton المستقلة، وأيضاً جرى إعلان اكتشاف 58 مليار متر مكعب جديدة، ليبلغ إجمالي حجم احتياطي الغاز الطبيعي المكتشف في البحر الأسود 710 مليارات متر مكعب.​​​​​​​

مصدر:TRT ARABI
اكتشف
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us