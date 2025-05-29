جاء ذلك في كلمة ألقاها اليوم الخميس، خلال حفل افتتاح عدد من الحدائق العامة بمناسبة الذكرى 572 لفتح إسطنبول.

وأشار أردوغان إلى أن تركيا كانت في السابق تنتظر على أبواب الدول الأخرى لتلبية احتياجاتها من الصناعات الدفاعية، أما اليوم فقد باتت دولة يُطرَق بابها في هذا المجال.

وقال: "نواصل تغيير أنماط الحرب اليوم من خلال طائراتنا المسيّرة وأنظمة الدفاع الجوي الصاروخية والغواصات المسيّرة والعديد من التقنيات الأخرى".

وفيما يتعلق بجهود تركيا في عمليات البحث والتنقيب عن الطاقة، قال أردوغان: "أرسلنا سفينتنا “عثمان غازي” إلى البحر الأسود. سنجري أبحاثاً تحت الماء ونستخرج الغاز الطبيعي منه، وهو ما سيزيد راحة مواطنينا بشكل كبير".

والسبت الفائت، أعلن الرئيس أردوغان اكتشاف تركيا 75 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في حقل غوك تبة بالبحر الأسود.

جدير بالذكر أن شركة البترول التركية اكتشفت كميات من الغاز الطبيعي بحجم 320 مليار متر مكعب في أغسطس/آب 2020، وعند اكتمال التنقيب جرى تحديث الكمية الاحتياطية في البئر إلى 405 مليارات متر مكعب.

وفي يونيو/حزيران 2021، جرى اكتشاف احتياطي جديد قدره 135 مليار متر مكعب ليبلغ إجمالي احتياطي الغاز الطبيعي في البحر الأسود 540 مليار متر مكعب.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2022، جرى تحديث الاحتياطي المذكور ليصبح 652 مليار متر مكعب، بعد إعادة تقييم أجرته مؤسسة DeGolyer & MacNaughton المستقلة، وأيضاً جرى إعلان اكتشاف 58 مليار متر مكعب جديدة، ليبلغ إجمالي حجم احتياطي الغاز الطبيعي المكتشف في البحر الأسود 710 مليارات متر مكعب.​​​​​​​