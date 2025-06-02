سياسة
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أردوغان: مفاوضات إسطنبول بين روسيا وأوكرانيا "نجاح مهم" رغم التصعيد
اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في خطاب متلفز عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي في أنقرة، الاثنين، انعقاد المفاوضات الروسية-الأوكرانية في إسطنبول رغم التصعيد العسكري الأخير "نجاحاً مهماً في حد ذاته".
أردوغان: مفاوضات إسطنبول بين روسيا وأوكرانيا "نجاح مهم" رغم التصعيد
أردوغان يدعو لعقد قمة بين بوتين وزيلينسكي في تركيا بمشاركة ترمب / AA
منذ 15 ساعات

وأعرب أردوغان عن أمله في الجمع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بإسطنبول أو أنقرة، وضم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى اللقاء.

كما عبر عن رغبته في تحويل إسطنبول إلى مركز للسلام، وأضاف أنه رغم حادثة الأمس (الهجوم الأوكراني على مطارات عسكرية روسية)، فإن انعقاد المفاوضات "يُعدّ بحد ذاته نجاحاً مهماً".

وفي وقت سابق الاثنين، استضافت إسطنبول جولة جديدة من المحادثات الروسية-الأوكرانية الرامية لإنهاء الحرب المستمرة منذ 2022.

وشارك وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في الاجتماع إلى جانب الوفد الروسي برئاسة مستشار الرئيس فلاديمير ميدينسكي، ونائب وزير الخارجية ميخائيل غالوزين، ونائب وزير الدفاع ألكسندر فومين، ورئيس إدارة الاستخبارات الرئيسية في هيئة الأركان العامة إيغور كوستيوكوف.

أما الوفد الأوكراني، فضم وزير الدفاع رستم عمروف، ونائب وزير الخارجية سيرغي كيسليتسيا، ونائب مدير جهاز الأمن الأوكراني أوليكساندر بوكلاد، ونائب مدير جهاز الاستخبارات الخارجية أوليه لوهوفسكي.

وفي 15 و16 مايو/أيار الماضي، استضافت إسطنبول مفاوضات سلام بين روسيا وأوكرانيا، انتهت بالتوصل إلى اتفاق على تبادل ألفي أسير بين البلدين.

والأحد، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أوكرانيا شنت هجمات بالمسيرات على قواعد جوية عسكرية في مناطق مورمانسك، وإركوتسك، وإيفانوفو، وريازان وأمور الروسية، ما أدى إلى اشتعال النيران في بعض الطائرات.

وفي الملف السوري قال الرئيس أردوغان، إن تحقيق سوريا للاستقرار والسلام، سيعود بالفائدة على جميع جيرانها ودول المنطقة.

وأعرب عن ترحيبه البالغ بقرار الدول الأوروبية رفع العقوبات عن سوريا عقب تصريحات ترمب التي شكلت نقطة تحول في الملف السوري.

وأعلن أردوغان أن الخطوط الجوية السورية ستبدأ قريباً رحلاتها إلى تركيا، كما ستنظم شركة "أناضولو جيت" التركية رحلات منتظمة إلى سوريا.


مصدر:TRT Arabi
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