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الجيش الأوغندي يعلّق التعاون العسكري مع ألمانيا على وقع اتهامات لسفير برلين بـ"أنشطة تخريبية"
أعلن متحدث باسم الجيش الأوغندي أن الجيش قطع جميع أشكال التعاون العسكري مع ألمانيا، بعد اتهام السفير الألماني في كمبالا بالتورط في "أنشطة تخريبية" داخل البلاد.
الجيش الأوغندي يعلّق التعاون العسكري مع ألمانيا على وقع اتهامات لسفير برلين بـ"أنشطة تخريبية"
جنود من قوات الدفاع الشعبي الأوغندية يركبون فوق شاحنتهم العسكرية في طريقهم لإجلاء مواطنيهم بعد القتال الأخير في جوبا في بلدة نمولي على طول الحدود بين جنوب السودان وأوغندا. / Reuters
26 مايو 2025

وقال كريس ماجيزي، المتحدث باسم الجيش الأوغندي، في بيان نُشر على منصة إكس أمس الأحد، إنّ “قوات الدفاع الشعبية الأوغندية علقت فوراً كل أنشطة التعاون الدفاعي والعسكري الجارية مع جمهورية ألمانيا الاتحادية”.

وأضاف ماجيزي أن هذا القرار جاء بناءً على تقارير مخابرات موثوقة أفادت بأن السفير الألماني لدى أوغندا، ماتياس شاور، “منخرط فعلياً في أنشطة تخريبية داخل البلاد”.

ولم يكشف البيان عن تفاصيل تلك الأنشطة أو طبيعة التعاون العسكري بين البلدين، فيما لم يصدر أي تعليق بعدُ من السفارة الألمانية في كمبالا.

مصدر:TRT ARABI
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