وقال كريس ماجيزي، المتحدث باسم الجيش الأوغندي، في بيان نُشر على منصة إكس أمس الأحد، إنّ “قوات الدفاع الشعبية الأوغندية علقت فوراً كل أنشطة التعاون الدفاعي والعسكري الجارية مع جمهورية ألمانيا الاتحادية”.

وأضاف ماجيزي أن هذا القرار جاء بناءً على تقارير مخابرات موثوقة أفادت بأن السفير الألماني لدى أوغندا، ماتياس شاور، “منخرط فعلياً في أنشطة تخريبية داخل البلاد”.

ولم يكشف البيان عن تفاصيل تلك الأنشطة أو طبيعة التعاون العسكري بين البلدين، فيما لم يصدر أي تعليق بعدُ من السفارة الألمانية في كمبالا.