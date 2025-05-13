الحرب على غزة
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إسرائيل تفرج عن 9 أسرى فلسطينيين اعتقلتهم من قطاع غزة
أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، عن 9 فلسطينيين اعتقلتهم خلال حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة.
إسرائيل تفرج عن 9 أسرى فلسطينيين اعتقلتهم من قطاع غزة
السلطات الإسرائيلية تفرج عن 9 أسرى فلسطينيين من غزة / Reuters
13 مايو 2025

وقال مصدر طبي إن 9 أسرى فلسطينيين أفرجت عنهم إسرائيل اليوم، وصلوا إلى مستشفى "شهداء الأقصى" الحكومي وسط القطاع لتلقي الرعاية الطبية.

وطوال الأشهر الماضية، أفرجت إسرائيل عن عدد من الأسرى الفلسطينيين الذين اعتقلتهم من قطاع غزة. وكانوا في ظروف صحية متردية، وبعضهم مصاب بجراح جراء التعذيب الشديد الذي يتعرضون له داخل المعتقلات.

وسبق أن قالت منظمة "بتسيلم" الحقوقية الإسرائيلية، في سلسلة تقارير، إن كثيراً من الأسرى تعرضوا لـ"العنف الشديد المتكرر والتعسفي والاعتداء الجنسي والإهانة والتحقير والتجويع المتعمد والحرمان من النوم ومنع العلاج الطبي".

وبين الأسرى أطفال ونساء وعاملون بالطواقم الطبية والدفاع المدني ورجال مدنيون، واعتقلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء معاركه البرية في غزة يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وفي 17 أبريل/نيسان الماضي، قال نادي الأسير الفلسطيني إن إسرائيل اعتقلت آلاف الفلسطينيين من قطاع غزة وسط تكتم شديد وإخفاء قسري منذ 7 أكتوبر 2023.

وأضاف في بيان أن المعتقلين يتعرضون لظروف "احتجاز قاسية ومرعبة تهدف إلى إيقاع أكبر ضرر ممكن بحقهم".

وخلال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الذي دخل حيز التنفيذ 19 يناير/كانون الثاني الماضي، أفرجت إسرائيل عن مئات الأسرى الذين اعتقلتهم من غزة مقابل الإفراج عن محتجزين إسرائيليين بالقطاع.

وتواصل إسرائيل حرب إبادة واسعة ضد فلسطينيي قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 بما يشمل القتل والتدمير والتجويع والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت تلك الحرب التي تدعمها الولايات المتحدة أكثر من 172 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

مصدر:TRT Arabi
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