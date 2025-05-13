تركيا
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أردوغان يستقبل أمين عام "الناتو" ويبحث وقف الحرب الروسية-الأوكرانية
التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مارك روته، في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.
أردوغان يستقبل أمين عام "الناتو" ويبحث وقف الحرب الروسية-الأوكرانية
الرئيس التركي يستقبل أمين عام حلف الناتو في العاصمة أنقرة / AA
13 مايو 2025

وحسب بيان للرئاسة التركية، تناول اللقاء العلاقات بين تركيا وحلف الناتو، وتطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والعالمية.

خلال اللقاء، أكد الرئيس أردوغان أن تركيا تولي أهمية كبيرة للحلف، وتأكيداً لذلك، ستتولى قيادة قوة الناتو في كوسوفو مجدداً.

وأوضح أردوغان أن أنقرة تتوقع تعاوناً من حلفائها في مكافحة الإرهاب، مؤكداً أن تركيا ستواصل بذل قصارى جهدها لضمان بقاء الناتو قوياً رغم التحديات الداخلية والخارجية.

وأشار الرئيس التركي إلى أن بلاده تُكثّف جهودها لضمان سلام دائم وعادل في الحرب الروسية-الأوكرانية، مُشيراً إلى أنه أجرى محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

كما أكد أردوغان أن تركيا تُؤيد بشدة وقفاً شاملاً لإطلاق نار في الحرب الروسية-الأوكرانية، وتُصرّ على موقفها بعدم التورط في هذه الحرب، مُشدداً على ضرورة عدم تفويت فرصة السلام.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعده كييف "تدخلاً" في شؤونها.

مصدر:TRT Arabi
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