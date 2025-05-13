وحسب بيان للرئاسة التركية، تناول اللقاء العلاقات بين تركيا وحلف الناتو، وتطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والعالمية.

خلال اللقاء، أكد الرئيس أردوغان أن تركيا تولي أهمية كبيرة للحلف، وتأكيداً لذلك، ستتولى قيادة قوة الناتو في كوسوفو مجدداً.

وأوضح أردوغان أن أنقرة تتوقع تعاوناً من حلفائها في مكافحة الإرهاب، مؤكداً أن تركيا ستواصل بذل قصارى جهدها لضمان بقاء الناتو قوياً رغم التحديات الداخلية والخارجية.

وأشار الرئيس التركي إلى أن بلاده تُكثّف جهودها لضمان سلام دائم وعادل في الحرب الروسية-الأوكرانية، مُشيراً إلى أنه أجرى محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

كما أكد أردوغان أن تركيا تُؤيد بشدة وقفاً شاملاً لإطلاق نار في الحرب الروسية-الأوكرانية، وتُصرّ على موقفها بعدم التورط في هذه الحرب، مُشدداً على ضرورة عدم تفويت فرصة السلام.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعده كييف "تدخلاً" في شؤونها.