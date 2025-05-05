سياسة
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أردوغان: الهجوم على سفينة أسطول الحرية قرصنة
في أخبارنا لهذا اليوم: أردوغان يصف الهجوم على سفينة "أسطول الحرية" بـ ”القرصنة“، وباكستان تهدد بتدمير أي منشأة تبنيها الهند على نهر السند
دقائق الذروة / TRT Global
5 مايو 2005

حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من التهديدات التي تمثلها إسرائيل، مستنكرا تعرض سفينة تابعة لتحالف الحرية لاعتداء قبالة سواحل مالطا، فيما كانت في طريقها لإيصال مساعدات إنسانية إلى غزة، قائلا: "هذا الهجوم عبارة عن قرصنة".

في السياق نفسه، حذر رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وعددا من وزراء حكومته، من أن توسيع العملية العسكرية البرية في قطاع غزة قد يؤدي إلى فقدان الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس.

من جانبها، أعلنت جماعة الحوثي اليمنية في ساعة مبكرة من فجر اليوم الاثنين، إصابة أربعة عشر شخصا جراء قصف شنه الطيران الأمريكي على العاصمة صنعاء، فيما استهدفت غارات أخرى مدينة صعدة شمال غربي البلاد.

على صعيد آخر، أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) بأن مديرية أمن ريف دمشق تسلمت أسلحة وذخائر من أهالي بلدتي صحنايا وأشرفية صحنايا، في إطار تنفيذ اتفاق محلي مع الحكومة السورية.

ختاما.. حذر وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف، من أن بلاده ستدمر أي منشأة تحاول الهند بناءها على نهر السند، معتبرا أن أي محاولة من هذا القبيل تعد انتهاكا لاتفاقية مياه السند المعلقة حاليا.

مصدر:TRT Arabi
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