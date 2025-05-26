وبحلول الساعة 01.01 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 3339.13 دولار للأوقية (الأونصة)، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8% إلى 3337.40 دولار للأوقية.

وتراجع ترمب أمس الأحد عن تهديده بتسريع فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الواردات من الاتحاد الأوروبي، ووافق على تمديد الموعد النهائي للمحادثات التجارية حتى التاسع من يوليو/تموز القادم، بعد أن قالت رئيسة المفوضية الأوروبية إنّ الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى مزيد من الوقت "للتوصل إلى اتفاق جيد".

وارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 2% إلى أعلى مستوياتها في أسبوعين الجمعة، مدعومة بالإقبال على أصول الملاذ الآمن بعد أن أوصى ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات الاتحاد الأوروبي اعتباراً من أول يونيو/حزيران ودراسة فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على أي أجهزة آيفون التي تنتجها شركة آبل مصنوعة خارج الولايات المتحدة.

وفي الوقت نفسه، انخفض مؤشر الدولار إلى أدنى مستوياته في شهر واحد تقريباً أمام العملات الأخرى، فيما قفز اليورو 0.55% جنباً إلى جنب مع العملات سريعة التأثر بالمخاطر مثل الدولار الأسترالي.

وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 33.36 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 0.1% إلى 1095.90 دولار للأوقية. وزاد البلاديوم 0.8% إلى 1000.83 دولار للأوقية.

وهدد ترمب، الجمعة، بتكثيف حربه التجارية بعد أن عبّر عن عدم رضاه لأن المحادثات التجارية لا تتحرك بسرعة كافية، قائلاً إنه يريد أن يبدأ تطبيق رسوم جمركية باهظة على الواردات الأوروبية في الأول من يونيو/حزيران. وأدى هذا التهديد إلى اضطراب الأسواق العالمية.

وتراجع ترمب بعد أن أخبرته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خلال مكالمة هاتفية أن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى مزيد من الوقت للتوصل إلى اتفاق وطلبت منه تأجيل الرسوم الجمركية حتى شهر يوليو/تموز، وهو الموعد النهائي الذي حدده في الأصل عندما أعلن عن الرسوم الجديدة في أبريل/نيسان.

وقال ترمب للصحفيين أمس الأحد إنه وافق على الطلب، وأورد أن فون دير لاين قالت له: "سنجتمع معاً بسرعة لنرى ما إذا كان بإمكاننا التوصل إلى شيء ما".

وقالت فون دير لاين في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إنّ الاتحاد الأوروبي مستعد للتحرك بسرعة في المحادثات التجارية.