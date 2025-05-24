واتخذت بيرو قرارها بناء على شكوى قانونية قدمتها مؤسسة "هند رجب"، دعمتها بوثائق سمعية وبصرية ومعلومات استخباراتية مفتوحة المصدر، وطالبت فيها ليما بتفعيل مبدأ الولاية القضائية الدولية.

وقالت المنظمة ببيان عبر موقعها على الإنترنت، مساء الجمعة، إن التحقيق يطول جندياً في سلاح الهندسة القتالي في جيش الاحتلال الإسرائيلي، ويُزعم أنه "لعب دوراً مباشراً في التدمير المنهجي والممنهج للأحياء المدنية في قطاع غزة" خلال العام الأول من الحرب 2023-2024.

وفي السياق، اتهمت المؤسسة في شكواها القانونية الجندي بـ"ارتكاب ممارسات تمثل جرائم حرب وجرائم بحق الإنسانية وأعمال إبادة جماعية".

وقدمت الشكوى إلى السلطات في جمهورية البيرو عبر المحامي البيروفي في مجال حقوق الإنسان خوليو سيزار أربيزو، الذي يعمل أيضاً مستشاراً قانونياً للمؤسسة.

واعتبرت أن شروع بيرو في فتح تحقيق رسمي فيما قدمته من دلائل بمنزلة "تطور بارزٍ للعدالة الدولية"، وتأكيد على "أهمية ممارسة الولاية القضائية العالمية، وليس مجرد الاعتراف بها"، وذلك عندما يجري العثور على المسؤولين عن الجرائم الدولية داخل أراضي دولة ما.

ويشير مبدأ الولاية القضائية الدولية في القانون الدولي إلى حق الدول في ﻤﻤﺎرسة السلطة القانونية على الأشخاص داخل أراضيها في حالة ارتباطهم بالجرائم الفادحة في جميع أنحاء العالم. وتشمل الولاية القضائية الدولية جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم بحق الإنسانية والتعذيب.

وتعد الشكوى القانونية التي قدمتها مؤسسة "هند رجب" ضد الجندي الإسرائيلي في بيرو الواقعة غرب قارة أمريكا الجنوبية، واحدة من عشرات الملفات التي أعدتها لملاحقة جنود سلاح الهندسة القتالي التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي، للتركيز على دوره في "تنفيذ حملة الإبادة الجماعية الإسرائيلية ضد السكان الفلسطينيين في غزة"، وفق المصدر ذاته.

وقالت المؤسسة في بيانها: "بدلاً من كونه وحدة دعم، عمل سلاح الهندسة ذراعاً عملياتية أساسية للتدمير، إذ حول المناطق المدنية بشكل منهجي إلى أنقاض، وأزال مجتمعات بأكملها، وجعل مساحات شاسعة من غزة غير صالحة للسكن". وأوضحت أن هذه الوحدة القتالية أصبحت من خلال ممارساتها "إحدى الآليات الرئيسية لآلة الإبادة الجماعية".

واختتمت "هند رجب" بيانها بدعوة جميع الدول -وخاصة الأطراف في اتفاقيات جنيف ونظام روما الأساسي- إلى أن تحذو حذو جمهورية بيرو من خلال بدء إجراءات قضائية ضد الأفراد المتورطين في الإبادة الجماعية في غزة، الذين قد يدخلون في نطاق ولاياتها القضائية الدولية.

و"هند رجب" هي مؤسسة غير ربحية تأسست عام 2024 ومقرها العاصمة البلجيكية بروكسل، وسُميت تكريماً للطفلة الفلسطينية التي تحمل الاسم وقتلتها القوات الإسرائيلية في قطاع غزة برفقة 6 من أفراد عائلتها واثنين من المسعفين اللذين حاولا الوصول إليها وإنقاذها.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، خلّفت أكثر من 176 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.