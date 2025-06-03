سياسة
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انطلاق التصويت في كوريا الجنوبية لاختيار رئيس جديد
بدأ الناخبون في كوريا الجنوبية صباح اليوم الثلاثاء، الإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيس جديد للبلاد خلفاً للرئيس يون سوك يول.
انطلاق التصويت في كوريا الجنوبية لاختيار رئيس جديد
الناخبون في كوريا الجنوبية يدلون بأصواتهم لاختيار رئيس جديد للبلاد / Reuters
منذ 3 ساعات

ويتنافس في هذه الانتخابات بصورة أساسية مرشح الحزب الديمقراطي الليبرالي لي جيه-ميونغ، ومرشح حزب سلطة الشعب المحافظ كيم مون-سو. 

وقالت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية، إن التصويت بدأ في 14 ألفاً و295 مركز اقتراع في جميع أنحاء البلاد، مشيرة إلى أن الرئيس الجديد سيتولى منصبه فوراً دون فترة انتقالية.

وذكرت أن الانتخابات المبكرة تأتي بعد نحو ستة أشهر من الإعلان المفاجئ للرئيس السابق يون سيوك-يول عن فرض الأحكام العرفية التي أثارت أزمة سياسية في البلاد.

وكان الرئيس السابق يون سيوك-يول، قد أعلن الأحكام العرفية في ديسمبر/كانون الأول الماضي وفق ما ذكرت "يونهاب"، ما أثار أزمة سياسية في البلاد.

وجرى عزل سيوك-يول من منصبه في أبريل/نيسان الماضي، ويواجه الآن محاكمة بتهمة "الخيانة العظمى".

مصدر:TRT Arabi
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