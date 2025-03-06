سياسة
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واشنطن: ترمب قد يؤجل غالبية الرسوم الجمركية على كندا والمكسيك.. وترودو: "الحرب التجارية" ستتواصل
كشف وزير التجارة الأمريكي هاورد لوتنيك، أن السلع والخدمات المتوافقة مع اتفاقية تجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا قد تحصل على إعفاء لمدة شهر من الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس دونالد ترمب.
واشنطن: ترمب قد يؤجل غالبية الرسوم الجمركية على كندا والمكسيك.. وترودو: "الحرب التجارية" ستتواصل
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يتحدث مع رئيس وزراء كندا جاستن ترودو في قمة الناتو في واتفورد البريطانية، في 4 ديسمبر/كانون الأول 2019 / REUTERS
6 مارس 2025

وصرح لوتنيك لشبكة CNBC اليوم الخميس، بأن "من المرجح أن يشمل ذلك جميع السلع والخدمات المتوافقة مع اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وبالتالي فإن السلع التي تشكل جزءاً من اتفاقية الرئيس ترمب مع كندا والمكسيك قد تحصل على إعفاء من هذه الرسوم الجمركية"، مضيفاً أن الإعفاء سيكون لمدة شهر.

في المقابل أكد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو اليوم الخميس، أن بلاده "ستبقى في حرب تجارية" مع الولايات المتحدة على الرغم من الإعفاءات الموقتة من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، غداة اتصال بين المسؤولين.

وقال ترودو إن "هدفنا يبقى إلغاء كل هذه الرسوم الجمركية، كل الرسوم الجمركية"، مكرراً تأكيد أنها "غير مبررة"، لكن مع الإشارة إلى تواصل المباحثات بشأنها مع الإدارة الأمريكية.

والثلاثاء انتقد ترودو قرار ترمب فرض رسوم جمركية على السلع الكندية، واصفاً القرار بـ"الغبي”، وأشار إلى أن بلاده ستفرض رسوماً على منتجات أمريكية بقيمة 155 مليار دولار.

وأوضح أن الرسوم الجمركية الكندية ستُطبَّق في المرحلة الأولى على السلع بقيمة 30 مليار دولار، فيما ستُفرَض الرسوم على البقية التي تبلغ قيمتها 125 مليار دولار بعد 21 يوماً.

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