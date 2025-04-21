ويفتح رحيل البابا فرنسيس الباب أمام مرحلة دقيقة في تاريخ الفاتيكان، مع اقتراب انعقاد المجمع المغلق لانتخاب بابا جديد في أجواء دولية مشحونة وتصاعد نفوذ اليمين الديني والسياسي.

نشأة غير تقليدية

وُلد البابا فرنسيس عام 1936 في بوينس آيرس، عاصمة الأرجنتين، لوالدين مهاجرين من إيطاليا. نشأ وسط عائلة بسيطة، ودرس الكيمياء وحصل على درجة علمية في هذا المجال، قبل أن يلتحق في سن 21 بالرهبنة اليسوعية، أحد أكثر أجنحة الكنيسة الكاثوليكية تأثيراً وتشدداً في الوقت نفسه.

تميز منذ بداياته بتواضعه الشديد وانحيازه للفقراء، إذ عاش في شقة متواضعة حتى بعد توليه منصب رئيس أساقفة بوينس آيرس، وكان يستخدم المواصلات العامة، فيما اشتهر بتعبيره: "شعبي فقير، وأنا واحد منهم".

بابوية إصلاحية.. وموضع جدل

انتُخب فرنسيس بابا للكنيسة عام 2013 بعد استقالة سلفه بنديكتوس السادس عشر، ليكون أول بابا من أمريكا اللاتينية، وأول يسوعي يتبوأ هذا المنصب، ومنذ الأيام الأولى، كسر فرنسيس كثيراً من الأعراف البابوية، وركّز على إظهار وجه أكثر إنسانية وشمولية للكنيسة.

وكان من أبرز محطاته: الانفتاح على المثليين، وإضفاء طابع إنساني على العلاقة معهم، ومباركة الزيجات المثلية، ما شكّل صدمة للتيار المحافظ.

كما دفع نحو دور أكبر للمرأة في الكنيسة، مع دعم أشكال جديدة من الخدمة غير الكهنوتية.

بموازاة ذلك، ناهض البابا ما وصفه بـ“الرأسمالية المتوحشة”، ودافع عن المهاجرين، والبيئة، والفقراء، وعمل على إصلاحات مالية ومؤسسية داخل الفاتيكان، ومكافحة الفساد.

الإرث الثقيل.. الانتهاكات الجنسية

رغم انفتاحه الاجتماعي، فشل البابا فرنسيس في إنهاء فضيحة الانتهاكات الجنسية داخل الكنيسة، التي طالت آلاف الأطفال عبر عقود، واكتفى بالاعتذارات، وأقرّ عام 2022 بأن الفاتيكان لا يزال يعاني من "مقاومة داخلية" تعرقل الشفافية والمحاسبة، وبقيت هذه النقطة علامة في إرثه، خصوصاً في نظر الأجيال الشابة التي هجرت الكنيسة بأعداد متزايدة.

رجل سياسة بلباس بابوي

خلال ولايته، لم يغِب صوت فرنسيس عن الملفات الدولية، فقد أدان العدوان الإسرائيلي على غزة بشدة، واصفاً إياه بـ"الوحشية"، وأثارت مواقفه توتراً مع إسرائيل والولايات المتحدة.

كما انتقد بشدة سياسات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن الهجرة، وكان على خلاف واضح مع رموز اليمين المسيحي الأمريكي، الذين سعوا -وفق مراقبين- إلى التأثير في عملية انتخاب البابا الجديد.

كما أظهر اهتماماً بملفات المناخ والعدالة الاجتماعية، وساهمت مواقفه في جعل الكنيسة الكاثوليكية شريكاً فاعلاً في النقاش البيئي العالمي.

جولات وكتب

زار البابا أكثر من 65 دولة، من بينها دول لم يزُرها أي بابا من قبل، مثل العراق ومنغوليا. وفي يناير/كانون الثاني 2024، نشر أول مذكرات لبابا لا يزال على قيد الحياة، بعنوان "الأمل"، استعرض فيها رحلته الروحية، محاولاً تلخيص إرثه الذي أراد له أن يكون إنسانياً وشاملاً.

ما بعد البابا

برحيله، يترقّب العالم مجمعاً انتخابياً متوتراً، مرشحاً لأن يتحول إلى ساحة صراع حاد بين التيارات المحافظة والإصلاحية داخل الكنيسة، وسط محاولات من قوى خارجية مثل تيارات اليمين الديني في أوروبا وأمريكا للتأثير في اختيارات الفاتيكان.

إرث معقّد

لم يكن البابا فرنسيس بابا تقليدياً، فقد جمع بين التواضع المسيحي وروح الإصلاح، لكنه واجه تحديات كبرى عجز عن حلها. ورحل تاركاً إرثاً معقّداً، يحمل بصمات الجرأة والجدل، ويطرح سؤالاً كبيراً: هل ستواصل الكنيسة السير على نهجه أم تعود إلى عهدها القديم؟

وقد أجرى البابا فرنسيس مقابلات في الصباح قبل دخوله المستشفى. ففي 17 فبراير/شباط أعلن الفاتيكان أن فرانسيس يعاني من "عدوى متعددة الميكروبات" في الجهاز التنفسي ستتطلب تغيير علاجه في المستشفى، ليعلن اليوم الاثنين في 21 أبريل/نيسان عن وفاته.