واستقبل فيدان الزعيم الوطني لتتار القرم، النائب الأوكراني مصطفى كيريم أوغلو، ورئيس المجلس الوطني لتتار القرم رفعت تشوباروف، ووفد المجلس في مقر سفارة تركيا بالعاصمة الأوكرانية كييف، وفق ما جاء في بيان نشرته وزارة الخارجية التركية عبر منصة "إكس".

وفي بيان آخر، ذكرت الخارجية التركية أن فيدان استقبل خلال زيارته ممثلين عن "الأتراك الكاكوز" في السفارة التركية بالعاصمة الأوكرانية كييف.

وأجرى فيدان زيارة إلى أوكرانيا، الخميس والجمعة، التقى خلالها الرئيس فولوديمير زيلينسكي، ووزير الخارجية أندريه سيبيها، ورئيس مكتب الرئاسة أندريه يرماك ووزير الدفاع الأوكراني رستم عمروف، في إطار جهود تركيا لإحلال السلام بين الجانبين الأوكراني والروسي.

في سياق متصل، أفادت مصادر بوزارة الخارجية التركية أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بحث الجمعة مع نظيره البريطاني ديفيد لامي، العلاقات بين البلدين والخطوات المتخذة لإنهاء الحرب الروسية-الأوكرانية.

وأضافت المصادر أن مباحثات الوزيرين هاتفيا تناولت أيضا آخر المستجدات في سوريا، والوضع بين الهند وباكستان إضافة إلى ملفات إقليمية أخرى.

وفي وقت سابق الجمعة، التقى فيدان، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، واستقبل الأخير فيدان في مقر الرئاسة بالعاصمة، حيث بحث الجانبان تطورات الحرب الروسية-الأوكرانية والعلاقات الثنائية بين أنقرة وكييف.

كما عقد فيدان مؤتمراً صحفياً مشتركاً مع نظيره الأوكراني أندريه سيبيها، تحدث خلاله عن مفاوضات السلام التي استضافتها مدينة إسطنبول منتصف شهر مايو/أيار الجاري، التي أثمرت عن اتفاق بين روسيا وأوكرانيا لتبادل ألف أسير من كل طرف.

وأعرب فيدان عن تفاؤله بمستقبل هذه المبادرة، مشيراً إلى إمكانية تتويج هذه الجهود بعقد قمة تجمع بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وذلك برعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وفي 15 و16 مايو/أيار الجاري، استضافت إسطنبول مفاوضات سلام بين روسيا وأوكرانيا، انتهت بالتوصل إلى اتفاق على تبادل ألفي أسير بين البلدين.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعده كييف "تدخلاً" في شؤونها.