تركيا
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تركيا.. وصول أول منصة عائمة لإنتاج الغاز الطبيعي إلى البحر الأسود
وصلت اليوم السبت، أول منصة عائمة تركية مخصصة لإنتاج الغاز الطبيعي إلى ميناء فيلوس بولاية زونغولداق على البحر الأسود، قادمة من مدينة إسطنبول.
تركيا.. وصول أول منصة عائمة لإنتاج الغاز الطبيعي إلى البحر الأسود
أول منصة غاز عائمة تركية تصل البحر الأسود / AA
31 مايو 2025

وأبحرت المنصة، التي تحمل اسم "عثمان غازي"، يوم الخميس الماضي، من أمام قصر دولمة بهتشة في إسطنبول، في مراسم وداع رسمية شارك فيها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزير الطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار.

وكان في استقبال المنصة لدى وصولها والي زونغولداق عثمان حجي بكتاش أوغلو وعدد من المسؤولين المحليين.

وتتمتع منصة "عثمان غازي" بمواصفات فنية متقدمة، إذ يبلغ طولها 298.5 متر، وعرضها 56 متراً، وعمقها 29.5 متر، وتتسع لنحو 140 شخصاً. ومن المقرر أن تبدأ أعمالها التشغيلية في منتصف عام 2026، وتستمر لمدة 20 عاماً في موقعها المحدد بالبحر الأسود.

وستُسهم المنصة، التي تبلغ قدرتها القصوى على معالجة الغاز الطبيعي نحو 10.5 مليون متر مكعب يومياً، وقدرتها القصوى على النقل 10 ملايين متر مكعب، في مضاعفة إنتاج الغاز الحالي في البحر الأسود إلى 20 مليون متر مكعب يومياً.

وكانت المنصة قد أُدخلت إلى الحوض الجاف في ولاية تشاناق قلعة بتاريخ 26 سبتمبر/أيلول 2024، ضمن برنامج تجديد شامل انتهى في 27 مايو/أيار الجاري، قبل أن تعبر مضيق البوسفور في 29 من الشهر نفسه، تزاماً مع الذكرى الـ572 لفتح إسطنبول.

مصدر:TRT Arabi
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