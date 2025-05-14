الحرب على غزة
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الثاني خلال 24 ساعة.. جيش الاحتلال يعلن اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، اعتراض صاروخ أطلق من اليمن وتسبَّب في تفعيل إنذارات في عدة مناطق، وفق منشور لمتحدث الجيش أفيخاي أدرعي على منصة إكس.
الثاني خلال 24 ساعة.. جيش الاحتلال يعلن اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن
ناس يستلقون على الأرض للاحتماء بينما تدوي صفارات الإنذار في القدس المحتلة بسبب صاروخ أُطلقته جماعة الحوثي اليمنية 13 مايو/أيار 2025 / Reuters
14 مايو 2025

وقال أدرعي: "قبل قليل جرى اعتراض صاروخ واحد أُطلق من اليمن وتسبَّب في تفعيل إنذارات في عدة مناطق في البلاد".

وهذا الصاروخ الثاني الذي تطلقه جماعة الحوثي اليمنية ضد إسرائيل خلال الساعات الـ24 الماضية.

ومساء الثلاثاء، قال جيش الاحتلال إنه اعترض صاروخاً أُطلق من اليمن، عقب انطلاق صفارات الإنذار في مناطق واسعة من البلاد، بما فيها منطقة تل أبيب الكبرى.

وفي 5 مايو/أيار الجاري استهدف الحوثيون مطار بن غوريون وسط إسرائيل بصاروخ باليستي فرط صوتي، ما تسبب في إصابة 8 أشخاص وفرار الملايين إلى الملاجئ.

وردّت إسرائيل بشنّها هجمات واسعة على العاصمة اليمنية شملت مطار صنعاء الدولي ومحطات كهرباء مركزية ومصنعاً للأسمنت بعد يوم من إعلانه تدمير ميناء الحديدة بسلسلة غارات، ما أسفر عن سقوط 7 قتلى و94 مصاباً، بحسَب ما أعلنته جماعة الحوثي.

ويطلق الحوثيون الصواريخ على إسرائيل "نصرة للفلسطينيين في غزة"، وفق تصريحاتهم، مؤكدين  استمرارهم في ذلك ما دامت تل أبيب تُواصِل حرب الإبادة على القطاع.

وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة في غزة، خلّفت أكثر من 172 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

مصدر:TRT Arabi
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