وقالت مصادر طبية وشهود عيان إن 98 شهيداً في غارات إسرائيلية على منازل ومراكز إيواء نازحين بمناطق متفرقة في قطاع غزة منذ فجر الثلاثاء.

وفي أحدث الغارات، قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي 5 فلسطينيين، بينهم طفلة، وأصاب آخرين بجراح، في قصف استهدف منزلاً في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. وسبق ذلك استشهاد فلسطينيين اثنين في غارة بطائرة مسيّرة استهدفت المدينة ذاتها.

وفي مخيم النصيرات، استشهد فلسطيني في غارة لطائرة مسيّرة استهدفت محيط مقبرة السوارحة، فيما انتشلت الطواقم الطبية جثتي فلسطينيين استُشهدا في قصف مدفعي استهدف جنوب شرقي مخيم البريج وسط القطاع.

ووسط النصيرات، أسفر قصف إسرائيلي خلال ساعات النهار، عن استشهاد 15 فلسطينياً وإصابة العشرات، بعدما استهدف محطة وقود تؤوي نازحين، وفق حصيلة وردت من مستشفى العودة بالمخيم.

وفي دير البلح، أدى قصف منزل لعائلة أبو سمرة فجراً إلى استشهاد 13 فلسطينياً وإصابة عدد آخر بجراح.

جنوب القطاع

أما في جنوب قطاع غزة، فقد استشهد فلسطينيان في قصف إسرائيلي استهدف منطقة قيزان النجار جنوب مدينة خان يونس.

كما أسفرت غارات بطائرات مسيّرة عن استشهاد فلسطينيين آخرين، أحدهما في بلدة عبسان الكبيرة شرقي خان يونس، والآخر في المنطقة الجنوبية من المدينة.

وفي منطقة المنارة شرق خان يونس، استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف نفذته طائرة مسيّرة إسرائيلية.

وفي تطور متصل، استشهد 4 فلسطينيين وأصيب 9 آخرون في قصف جوي إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين غرب مدينة خان يونس.

وفي حادثة أخرى، استشهد فلسطيني من عائلة "البيوك" متأثراً بجراح أُصيب بها جراء قصف سابق استهدف منزله وسط المدينة، ليلتحق بطفليه اللذين استشهدا في القصف ذاته قبل أيام.

شمال القطاع

وفي شمال قطاع غزة، استشهد 4 فلسطينيين وأُصيب آخرون جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي مئات النازحين ومحيطها في منطقة مشروع بيت لاهيا.

كما استشهد 9 آخرون في قصف استهدف منزلاً لعائلة "المقيد" في مخيم جباليا، بينما أسفر استهداف مدرسة "موسى بن نصير" في حي الدرج بطائرتين انتحاريتين مسيرتين عن استشهاد 12 فلسطيناً، وإصابة آخرين بحالات خطيرة.

وفي مدينة غزة، استشهد فلسطينيان من عائلة "حسنين" وأُصيب آخرون في قصف طال منزلاً في شارع نظير بحي الشجاعية، فيما استشهد فلسطيني آخر في قصف استهدفه بشارع السكة في حي الزيتون جنوب شرق المدينة.

حصار مستمر

على صعيد متصل، أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة تسجيل 326 حالة وفاة بسبب سوء التغذية ونقص الدواء وأكثر من 300 حالة إجهاض، خلال 80 يوماً (منذ 2 مارس/آذار الماضي) من الإغلاق والحصار التام الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.

وأوضحت المصادر أنه جرى تسجيل الأرقام التالية خلال 80 يوماً من الإغلاق والحصار التام: 58 حالة وفاة بسبب سوء التغذية، و242 حالة وفاة بسبب نقص الغذاء والدواء، معظمهم من كبار السن، و26 مريض كلى فقدوا حياتهم نتيجة عدم توفر التغذية والرعاية الغذائية اللازمة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن المصادر قولها إنه تم إجراء أكثر من 300 حالة إجهاض، بسبب نقص العناصر الغذائية الضرورية لاستمرار الحمل.

وأكدت المصادر الطبية فشل عديد من حملات التبرع بالدم نتيجة ضعف أجساد المواطنين وعدم قدرتهم على التبرع، في وقت تعاني فيه المستشفيات في القطاع من نقص حاد في وحدات الدم مع تدفق آلاف الجرحى والمصابين الذين هم في حاجة ماسة إلى إجراء عمليات جراحية طارئة.

وأشارت إلى أن قطاع غزة في حاجة يومياً إلى إدخال 500 شاحنة مساعدات و50 شاحنة وقود للمرافق الحيوية والطبية.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي سياسة تجويع ممنهج لنحو 2.4 مليون فلسطيني في غزة، عبر إغلاق المعابر في وجه المساعدات المتكدسة على الحدود منذ 2 مارس/آذار الماضي، ما أدخل القطاع مرحلة المجاعة وأودى بحياة كثيرين.

ووسع جيش الاحتلال خلال الأيام الماضية حرب الإبادة في قطاع غزة، معلنا "عملية برية في شمالي وجنوبي القطاع".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تواصل إسرائيل حرب إبادة جماعية واسعة ضد فلسطينيي قطاع غزة، بما يشمل القتل والتدمير والتجويع والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.​​​​​​​

وخلفت تلك الإبادة التي تدعمها الولايات المتحدة أكثر من 175 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.



