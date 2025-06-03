سياسة
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اليونيسيف: سقوط ضحايا بهجوم على قافلة مساعدات للأمم المتحدة في شمال دارفور بالسودان
صرحت متحدثة باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) بأن قافلة تابعة للأمم المتحدة كانت تنقل مساعدات غذائية إلى مدينة الفاشر بشمال دارفور في السودان تعرضت لهجوم الليلة الماضية، وأضافت أن التقارير الأولية تشير إلى "سقوط عدد من الضحايا".
اليونيسيف: سقوط ضحايا بهجوم على قافلة مساعدات للأمم المتحدة في شمال دارفور بالسودان
قافلة شاحنات تابعة لليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي تتعرض لهجوم في السودان / Reuters
منذ ساعة واحدة

وقالت المتحدثة رداً على أسئلة لرويترز اليوم الثلاثاء: "تلقينا معلومات عن تعرض قافلة شاحنات تابعة لبرنامج الأغذية العالمي واليونيسيف لهجوم الليلة الماضية في أثناء توقفها في الكومة بشمال دارفور في انتظار الحصول على موافقة للتوجه إلى الفاشر"، فيما لم تتهم أحداً بالمسؤولية عن الهجوم.

وقبل أيام، اتهمت وزارة الخارجية السودانية قوات "الدعم السريع" بقصف مستودعات برنامج الغذاء العالمي، وإحراقها بالكامل، بما فيها من مواد غذائية، فيما لم يتم الإبلاغ عن إصابات.

ومنذ فترة، تتهم السلطات السودانية "قوات الدعم السريع" بشن هجمات بطائرات مسيّرة على منشآت مدنية، بينها محطات كهرباء وبنية تحتية بمدن البلاد، دون تعليق من الأخيرة.

ويخوض الجيش السوداني و"الدعم السريع" منذ منتصف أبريل/نيسان 2023 حرباً خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفقاً للأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدّرت دراسة أعدّتها جامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفاً.


مصدر:TRT Arabi
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