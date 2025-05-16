أعلن رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان الخميس، أن بلاده تعتزم تنفيذ استثمارات مشتركة مع الولايات المتحدة بقيمة 1.4 تريليون دولار العقد المقبل. جاء ذلك في جلسة مباحثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بقصر الوطن في أبو ظبي بثّتها قنوات إماراتية رسمية.

أعلن رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان الخميس، أن بلاده تعتزم تنفيذ استثمارات مشتركة مع الولايات المتحدة بقيمة 1.4 تريليون دولار العقد المقبل. جاء ذلك في جلسة مباحثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بقصر الوطن في أبو ظبي بثّتها قنوات إماراتية رسمية.