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الولايات المتحدة

الولايات المتحدة

بن زايد يعلن عن استثمارات إماراتية في الولايات المتحدة بـ1.4 تريليون دولار
أعلن رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان الخميس، أن بلاده تعتزم تنفيذ استثمارات مشتركة مع الولايات المتحدة بقيمة 1.4 تريليون دولار العقد المقبل. جاء ذلك في جلسة مباحثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بقصر الوطن في أبو ظبي بثّتها قنوات إماراتية رسمية.
بن زايد يعلن عن استثمارات إماراتية في الولايات المتحدة بـ1.4 تريليون دولار
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