سياسة
2 دقيقة قراءة
المغاربة يحتفلون بأول أيام عيد الأضحى وسط غياب الأضاحي بسبب الجفاف
أدى المغاربة اليوم السبت، صلاة عيد الأضحى المبارك بمساجد ومصليات المملكة، وسط أجواء روحانية وغياب للأضاحي بسبب أزمة الجفاف التي تمر بها البلاد منذ عدة سنوات، وتوافد المغاربيون صباح السبت على مصليات ومساجد المملكة لأداء صلاة العيد في أول أيامه بالمغرب
المغاربة يحتفلون بأول أيام عيد الأضحى وسط غياب الأضاحي بسبب الجفاف
المغاربة يؤدون صلاة عبد الأضحى / AA
منذ 2 ساعات

وفي يوم العيد، يحرص كثير من المغاربة على ارتداء اللباس التقليدي، وتبادل التهاني. ويطلق المغاربة اسم "العيد الكبير" على عيد الأضحى، إذ تجتمع العائلات ويحرص عديد منهم على العودة إلى مسقط رأسهم في مدنهم الأصلية.

وكان المغرب أعلن أن السبت، هو أول أيام عيد الأضحى المبارك فيما احتفلت بأول أيامه غالبية الدول العربية والإسلامية، ومنها السعودية، الجمعة.

وخلافاً للأعوام السابقة، لن يؤدي المغاربة هذه السنة شعيرة ذبح الأضحية، في ظل تراجع أعداد المواشي في البلاد نتيجة الجفاف.

وفي فبراير/شباط الماضي، قال ملك المغرب محمد السادس، في رسالة وجهها للمغربيين تلاها وزير الأوقاف أحمد التوفيق: "أخذاً بعين الاعتبار أن عيد الأضحى هو سُنة مؤكدة مع الاستطاعة، فإن القيام بها في هذه الظروف الصعبة سيلحق ضرراً محققاً بفئات كبيرة من أبناء الشعب، لا سيما ذوي الدخل المحدود".

ودعا العاهل المغربي إلى عدم القيام بشعيرة أضحية العيد لهذه السنة، مبرراً هذه الخطوة بما تواجهه بلاده من تحديات مناخية واقتصادية أدت إلى تراجع كبير في أعداد الماشية.

وفي الشهر ذاته، أعلن وزير الفلاحة أحمد البواري تراجع إجمالي القطيع الوطني من المواشي بـ38% مقارنة بـ2016، التي تم خلالها إجراء الإحصاء الوطني للقطاع الفلاحي.

وأصبح الجفاف الذي يضرب المغرب للعام السابع، أحد أهم التحديات في مواجهة قطاع الزراعة الذي يمثل عصب الناتج المحلي، باعتباره مصدراً رئيساً لدخل 40% من اليد العاملة في البلاد، وفق إحصاءات وزارة الفلاحة.


مصدر:TRT Arabi
اكتشف
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us