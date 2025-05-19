تركيا
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عودة 5 من طاقم سفينة "الضمير" إلى تركيا بعد هجوم مسيّرة قبالة مالطا
عاد إلى تركيا خمسة مواطنين من طاقم سفينة "الضمير"، التابعة لتحالف أسطول الحرية، بعد تعرض السفينة لهجوم بطائرة مسيّرة قبالة سواحل مالطا في 2 مايو/أيار الجاري في أثناء توجهها إلى قطاع غزة لإيصال مساعدات إنسانية.
عودة 5 من طاقم سفينة "الضمير" إلى تركيا بعد هجوم مسيّرة قبالة مالطا
أتراك من طاقم سفينة "الضمير" يعودون إلى بلادهم / AA
19 مايو 2025

ووصل المواطنون إلى مطار إسطنبول الدولي ليل الأحد-الاثنين قادمين من مالطا، حيث كان في استقبالهم ذووهم إلى جانب مسؤولين من جمعية "مافي مرمرة".

وقال رئيس الجمعية، إسماعيل سونغور، إن الجمعية ستواصل جهودها لدعم الفلسطينيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وكان الهجوم قد تسبب في ثقب بهيكل السفينة واندلاع حريق في مقدمتها، وفق ما أفاد تحالف أسطول الحرية.

من جانبها، ذكرت صحيفة "تايمز أوف مالطا" أن طائرة نقل عسكرية إسرائيلية من طراز C-130 حلّقت في أجواء البحر المتوسط قرب مالطا لثلاث ساعات، قبيل الهجوم على السفينة.

ومنذ 2 مارس/آذار الماضي، أغلقت إسرائيل معابر القطاع أمام دخول المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية والبضائع، ما تسبب في تدهور كبير في الأوضاع الإنسانية للفلسطينيين وفق ما أكدت تقارير حكومية وحقوقية ودولية.

ويعتمد فلسطينيو غزة بشكل كامل على تلك المساعدات بعدما حولتهم الإبادة الجماعية التي تواصل إسرائيل ارتكابها للشهر الـ20 إلى فقراء، وفق ما أكدت بيانات البنك الدولي.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 174 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، فضلاً عن مئات آلاف النازحين.

مصدر:TRT ARABI
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