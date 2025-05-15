وقالت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية باتريشيا توليفر غايلز، إن خان سوري يملك "مطالب دستورية جوهرية" ضد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وأشارت إلى أنها أخذت بعين الاعتبار ظروف عائلته، معتبرة أنه لا يشكل تهديداً للمجتمع، وأمرت بالإفراج عنه بـ"ضمان شخصي" منه، من مركز احتجازه في ولاية تكساس ونقله إلى ولاية فرجينيا.

ونوّهت القاضية بأن أي إعادة لاعتقاله ستتطلب إخطار المحكمة ومحاميه قبلها بـ48 ساعة.

وفي 17 مارس/آذار الماضي، ألقت السلطات الأمريكية القبض على بدر خان سوري، خارج مجمعه السكني في أرلينغتون بولاية فرجينيا.

وأعلن مسؤولون أمريكيون إلغاء تأشيرة الطالب الهندي بسبب "منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى علاقة زوجته الأمريكية من أصل فلسطيني، بقطاع غزة".

وتواصل إدارة ترمب، استهداف وقمع الطلاب والأكاديميين المؤيدين للفلسطينيين، بزعم تأييدهم لحماس و"معاداة السامية"، وهو ما ينفيه بعض الجماعات، بما في ذلك بعض الجماعات اليهودية التي تؤكد أن الانتقادات التي توجّهها إلى إسرائيل في غزة لا تعني دعمها حركة حماس أو معاداة السامية.