ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مدير منطقة الميادين خليل الأيوب قوله إنه “في تمام الساعة 7:13 مساء اليوم وقع انفجار قرب مخفر شرطة الميادين، وتبين من التحقيقات الأولية وبعد معاينة الموقع أن سببه سيارة مفخخة، ما أسفر عن ارتقاء ثلاثة عناصر من الأمن العام وعدد من الجرحى”.

وأضاف الأيوب أن قوى الأمن والشرطة سارعت لتأمين مكان الانفجار واستكمال التحقيقات، “ونطمئن أهلنا في الميادين أن اليد الغادرة لن تفلت من العقاب، وأننا ساهرون على حماية البلاد وأهلها”.

ولم يتضح على الفور ملابسات الانفجار، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه.