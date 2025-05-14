وذكر مراسل الأناضول أن وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية "بنتاغون"، أرسلت إخطارين إلى الكونغرس توضح فيهما موافقات مبيعات الأسلحة الصادرة عن وزارة الخارجية.

وحسب الإخطارين، وافقت الخارجية الأمريكية على بيع 53 صاروخاً متقدماً متوسط المدى من طرازAIM-120C-8 (AMRAAM) بقيمة إجمالية تبلغ نحو 225 مليون دولار، بالإضافة إلى 6 وحدات توجيه من الطراز نفسه.

كما وافقت الوزارة على بيع 60 صاروخاً من طراز AIM-9X Sidewinder Blok II بقيمة إجمالية تبلغ 79.1 مليون دولار، بما في ذلك عناصر الدعم اللوجستي والبرنامجي ذات الصلة، و11 وحدة توجيه تكتيكية من طراز AIM-9X Blok II.

وأشارت إلى أن الصواريخ جو-جو التي وافقت عليها الإدارة الأمريكية يمكن استخدامها في مهام متنوعة، وبخاصة على طائرات F-16.

ويجري منح الكونغرس فترة اعتراض مدتها 15 يوماً على موافقات بيع الأسلحة المرسلة إليه. وإذا لم يرد أي اعتراض من الكونغرس خلال هذه الفترة، يجري تنفيذ صفقة بيع الأسلحة.