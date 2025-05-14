تركيا
1 دقيقة قراءة
الولايات المتحدة توافق على بيع تركيا صواريخ بأكثر من 300 مليون دولار
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، موافقتها على بيع تركيا صواريخ جو-جو بقيمة إجمالية تزيد على 300 مليون دولار.
الولايات المتحدة توافق على بيع تركيا صواريخ بأكثر من 300 مليون دولار
الولايات المتحدة توافق على بيع تركيا صواريخ بأكثر من 300 مليون دولار / AA
14 مايو 2025

وذكر مراسل الأناضول أن وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية "بنتاغون"، أرسلت إخطارين إلى الكونغرس توضح فيهما موافقات مبيعات الأسلحة الصادرة عن وزارة الخارجية.

وحسب الإخطارين، وافقت الخارجية الأمريكية على بيع 53 صاروخاً متقدماً متوسط المدى من طرازAIM-120C-8 (AMRAAM) بقيمة إجمالية تبلغ نحو 225 مليون دولار، بالإضافة إلى 6 وحدات توجيه من الطراز نفسه.

كما وافقت الوزارة على بيع 60 صاروخاً من طراز AIM-9X Sidewinder Blok II بقيمة إجمالية تبلغ 79.1 مليون دولار، بما في ذلك عناصر الدعم اللوجستي والبرنامجي ذات الصلة، و11 وحدة توجيه تكتيكية من طراز AIM-9X Blok II.

وأشارت إلى أن الصواريخ جو-جو التي وافقت عليها الإدارة الأمريكية يمكن استخدامها في مهام متنوعة، وبخاصة على طائرات F-16.

ويجري منح الكونغرس فترة اعتراض مدتها 15 يوماً على موافقات بيع الأسلحة المرسلة إليه. وإذا لم يرد أي اعتراض من الكونغرس خلال هذه الفترة، يجري تنفيذ صفقة بيع الأسلحة.

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us