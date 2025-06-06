وقال أردوغان خلال برنامج حزب العدالة والتنمية لعيد الأضحى المبارك: "نستقبل هذا العيد كمسلمين بحزن بالغ بسبب ما يعانيه إخواننا في غزة"، مؤكداً احترامه وتقديره لصمود الفلسطينيين الذين "دافعوا ببطولة عن وطنهم وقدموا أرواحهم فداءً له".

كما دعا أعضاء حزب العدالة والتنمية، الذي يتزعمه، إلى إيلاء اهتمام خاص بالأطفال الأيتام والمحتاجين والمضطهدين، والعمل على إشعارهم بدفء العيد وروح التضامن.

وفي سياق آخر، أشار الرئيس التركي إلى استمرار جهود أنقرة في لعب دور فاعل على الساحة الدولية، مؤكداً أن "انعقاد المباحثات بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول يشكل دليلاً واضحاً على الدور المحوري الذي تلعبه تركيا في الوساطة الإقليمية والدولية".

وفي حديثه عن المساعي الداخلية، شدّد أردوغان على التقدم المُحرز في إطار مشروع "تركيا خالية من الإرهاب"، معتبراً أن هذا الإنجاز يعكس قدرة البلاد على إيجاد حلول وطنية ومحلية للتحديات الأمنية. وأضاف: "نأمل أن تُكلل هذه العملية الميمونة بالنجاح، لما تحمله من أهمية في ترسيخ أواصر الأخوّة بين المواطنين البالغ عددهم 86 مليون نسمة".