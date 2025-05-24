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انقطاعات للتيار الكهربائي في فرنسا تعوق الحياة وتعطّل فاعليات مهرجان "كان"
أعلنت السلطات الفرنسية، اليوم السبت، حدوث انقطاعات للتيار الكهربائي في مدن مختلفة بمقاطعة الألب البحرية جنوبي البلاد، ما أثر سلباً في الحياة، وفاعليات مهرجان “كان” السينمائي الدولي.
انقطاعات للتيار الكهربائي في فرنسا تعوق الحياة وتعطّل فاعليات مهرجان "كان"
انقطاعات للتيار الكهربائي في فرنسا تعيق حركة الحياة / AA
24 مايو 2025

وذكر مكتب حاكم الألب البحرية في بيان عبر منصة إكس، أن انقطاعاً كبيراً للكهرباء حدث في الجزء الغربي من المقاطعة، وأشار إلى أن خدمات شبكة نقل الكهرباء الفرنسية تعمل على إصلاح الخلل.

ودعا المواطنين إلى توخي الحذر في أثناء تنقلاتهم اليومية، بينما ذكرت شبكة نقل الكهرباء الفرنسية في بيان منفصل نشرته عبر إكس أن انقطاع الكهرباء أثر في مدينة "كان" وجوارها، إذ انقطع التيار عن 160 ألف منزل.

وأضاف البيان، أن فرق الشبكة وشركة "إينيديس" المسؤولة عن البنية التحتية وصيانة خطوط الكهرباء في البلاد تعمل على استعادة التيار في أقرب وقت ممكن، مع تقديم اعتذار عن الإزعاج الناتج عن هذا الوضع.

ووفقاً لتقارير إعلامية فرنسية، أشارت الشبكة إلى أن سقوط عمود من خط الجهد العالي صباح السبت، تسبب في انقطاع الكهرباء، ما أثر في فاعليات مهرجان "كان" السينمائي الدولي الـ78، إذ توقف عرض فيلم "صراط" في منتصفه.

ومنذ ساعات الصباح، توقفت إشارات المرور عن العمل في المدن المتأثرة من الانقطاع، ما أدى إلى تعقيد حركة المرور فيها. ومن المنتظر أن يجري حفل ختام مهرجان كان، مساء السبت، من دون مشكلات بفضل استخدام مولدات كهربائية.

مصدر:TRT Arabi
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