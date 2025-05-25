سوريا الجديدة
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الأردن يعلن السماح بالسفر براً إلى سوريا من دون موافقة مسبقة
أعلن الأردن، اليوم الأحد، إلغاء شرط الموافقة المسبقة للسماح لمواطنيه بالسفر براً إلى سوريا، وفق ما نقل تليفزيون "المملكة" الرسمي عن وزارة الداخلية.
الأردن يعلن السماح بالسفر براً إلى سوريا من دون موافقة مسبقة
معبر جابر الحدودي مع سوريا، بالقرب من معبر نصيب الحدودي مع الأردن / Reuters
25 مايو 2025

وذكرت الوزارة في بيان أن السفر براً عبر مركز حدود جابر بات مسموحاً للأردنيين من دون الحاجة إلى موافقة مسبقة، ما لم تكن هناك موانع أمنية تمنع ذلك، وذلك اعتباراً من تاريخه، وبحسب الإجراءات المعمول بها في باقي المراكز الحدودية. كما تداولت عدة مواقع إخبارية محلية صورة القرار الموقّع من وزير الداخلية مازن الفراية.

يرتبط الأردن وسوريا بمعبرين رئيسيين، هما "الجمرك القديم" السوري المقابل لمعبر "الرمثا" الأردني الذي خرج من الخدمة بسبب الأزمة في سوريا، ومعبر "نصيب" السوري المقابل لمعبر "جابر" الأردني.

يأتي هذا القرار بعد زيارة أجراها وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إلى سوريا، تخللت توقيع اتفاقية إنشاء "مجلس التنسيق الأعلى" بين البلدين.

وتأتي هذه التطورات في سياق التحولات السياسية في سوريا بعد سيطرة فصائل سورية في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 على البلاد، منهية حكم حزب البعث الذي استمر 61 عاماً، وسيطرة أسرة الأسد التي استمرت 53 عاماً.

مصدر:TRT ARABI
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