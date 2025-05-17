سياسة
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لبنان.. قتيل في هجوم مسيّرة إسرائيلية وغارات تستهدف بلدتين في الجنوب
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم السبت مقتل مواطن في استهداف مسيرة إسرائيلية سيارة في محيط بلدة الزرارية جنوبي البلاد.
لبنان.. قتيل في هجوم مسيّرة إسرائيلية وغارات تستهدف بلدتين في الجنوب
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم السبت مقتل مواطن لبناني في استهداف مسيرة إسرائيلية سيارة في محيط بلدة الزرارية جنوبي البلاد / Archivo AFP
17 مايو 2025

يأتي هذا الاستهداف بعد غارات جوية إسرائيلية استهدفت بلدتي عيتا الشعب ويارين جنوبي لبنان، في خروقات جديدة من الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بأن "مسيرة إسرائيلية نفذت فجر اليوم السبت غارة على دفعتين مستهدفة هنغارا بحي المفرق في بلدة عيتا الشعب التابعة لقضاء بنت جبيل في محافظة النبطية (جنوب)"، ولم يتم تسجيل إصابات. 

وذكرت الوكالة أن "العدو الإسرائيلي استهدف فجر اليوم أيضاً غرفة جاهزة ومعملاً لصناعة حجارة الباطون في بلدة يارين الحدودية".

وفي 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، شنت إسرائيل عدواناً على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/أيلول 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.

ومنذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ارتكبت إسرائيل ما لا يقل عن 2780 خرقاً له، ما خلّف 200 قتيل و491 جريحاً على الأقل، وفق بيانات رسمية.

وفيما يواصل الجيش اللبناني انتشاره في الجنوب تنفيذاً للاتفاق، تنصلت إسرائيل من استكمال انسحابها من جنوب لبنان بحلول 18 فبراير/شباط الماضي.

ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي انسحاباً جزئياً من لبنان وتواصل قواته احتلال 5 تلال لبنانية رئيسية، ضمن مناطق احتلتها في الحرب الأخيرة.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراضي في لبنان وفلسطين وسوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.



مصدر:TRT Arabi
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