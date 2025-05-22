وقال زيلينسكي، في بيان عبر حسابه على تليغرام، اليوم الخميس، إن بلاده تواصل العمل من أجل تنفيذ صفقة تبادل الأسرى المتفق عليها مع الجانب الروسي خلال مفاوضات السلام التي عُقدت في إسطنبول في 15و16 مايو/ أيار الجاري.

وأشار إلى أن الاتفاق بشأن تبادل الأسرى جاء نتيجة مفاوضات إسطنبول للسلام، ولفت إلى أن عملية التحضير لهذا التبادل تجري تحت إشراف وزير الدفاع رستم عمروف، وأن البرلمان الأوكراني وأجهزة الأمن يشاركون أيضاً في هذه الجهود.

وشدد على أن إعادة جميع الأسرى الأوكرانيين إلى وطنهم تُمثل أولوية قصوى لحكومته.

وفي وقت سابق اليوم، ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء نقلاً عن الكرملين، أن روسيا سلمت أوكرانيا قائمة تضم ألف أسير حرب تريد استعادتهم في صفقة تبادل مقبلة.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن الكرملين ينتظر أن تسلم أوكرانيا قائمة الأسرى الخاصة بها.

وفي 15و16 مايو/أيار الجاري، استضافت إسطنبول مفاوضات سلام بين روسيا وأوكرانيا انتهت بالتوصل إلى اتفاق على تبادل ألفي أسير بين البلدين.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعدّه كييف "تدخلاً" في شؤونها.