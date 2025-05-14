أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، رفع العقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة تهدف، حسب تعبيره، إلى "منح الشعب السوري فرصة للنمو"، وذلك خلال خطاب ألقاه في العاصمة السعودية الرياض.

من جهة أخرى، أعربت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، عن شكرها للرئيس التركي رجب طيب أردوغان على جهود بلاده لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، إذ من المنتظر أن تستضيف إسطنبول محادثات بين موسكو وكييف في الخامس عشر مايو/أيار الحالي.

وفي شأن آخر، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، اعتراض صاروخ أطلق من اليمن وتسبب في تفعيل إنذارات في عدة مناطق، وفق منشور لمتحدث الجيش أفيخاي أدرعي على منصة إكس.

في السياق نفسه، قالت مصادر طبية إن ستة وخمسين شخصا استشهدوا جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، منهم خمسون شهيدا في شمال القطاع منذ أمس الثلاثاء، فيما حذرت جهات فلسطينية ودولية من تفاقم المجاعة بغزة جراء الحصار الإسرائيلي.

ختاما.. أفاد مركز أبحاث علوم الأرض الألماني بأن زلزالا شدته ست درجات فاصل ثلاثة ضرب جزيرة كريت اليونانية يوم الأربعاء، فيما ذكر المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، صباح الأربعاء، أن زلزالا بقوة أربع درجات فاصل ستة على مقياس ريختر ضرب البلاد.

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