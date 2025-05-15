جاء ذلك في بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، بشأن اللقاء الذي جمع الرئيس أردوغان بنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في العاصمة أنقرة.

وحسب البيان، بحث الزعيمان العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، وعلى رأسها الجهود المبذولة لإنهاء الحرب الروسية-الأوكرانية المستمرة منذ أكثر من عامين.

وقال الرئيس التركي إن تطورات الحرب تفرض التوصل إلى حل من خلال مفاوضات مباشرة، والانطلاق من القواسم المشتركة للحد من الخسائر البشرية، مؤكداً دعم تركيا المحادثات سواء على المستوى الفني أو القيادي.

وشدد أردوغان على أن هناك "فرصة تاريخية" ينبغي اغتنامها لإطلاق مفاوضات سلام، مضيفاً "سنكون سعداء باستضافة زعيمَي روسيا وأوكرانيا في تركيا عندما يكونان مستعدَّين لذلك".

وأكد استعداد أنقرة لاستضافة مفاوضات تهدف إلى تحقيق سلام عادل ودائم، فيما رحبت الحكومة الأوكرانية بهذه المبادرة.

وعن لقائه نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قال أردوغان: "استضفنا رئيس أوكرانيا زيلينسكي والوفد المرافق له في مجمعنا الرئاسي، وناقشنا معهم الجهود الرامية لإنهاء الحرب الروسية-الأوكرانية بسلام عادل".

واستقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد اقترح في 11 مايو/أيار الجاري استئناف المفاوضات المباشرة مع أوكرانيا دون شروط مسبقة، بتاريخ 15 من الشهر نفسه، في إسطنبول، طالباً من الرئيس أردوغان استضافة الجولة الجديدة.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعده كييف "تدخلاً" في شؤونها.