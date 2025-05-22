وقالت هيئة البث العبرية الرسمية نقلاً عن مصادر سياسية مطلعة، لم تسمها، قولها إن جيش الاحتلال الإسرائيلي "يستعد لبدء المرحلة الثانية والمكثفة من عملية عربات جدعون، بهدف احتلال مناطق جديدة والبقاء فيها، بالتزامن مع إخلاء واسع للسكان نحو جنوب القطاع".

وقالت المصادر لهيئة البث إن الهدف "هو الوصول إلى مناطق جديدة داخل القطاع، خاصة في شماله ووسطه، في إطار المناورة البرية التي تستعد لها المؤسسة الأمنية في إسرائيل، بالاعتماد بشكل أساسي على الهجمات الجوية".

يأتي هذا التطور بعد 4 أيام من إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، بدء عملية برية واسعة في عدة مناطق بغزة شمالاً وجنوباً، في تطبيق فعلي لعملية "عربات جدعون" التي تشمل الإجلاء الكامل لفلسطينيي القطاع من مناطق القتال واحتلالها.

وحسب معطيات الاحتلال الإسرائيلي، تشارك في الحرب على غزة حالياً 5 فرق هي: 98 و252، و143، و36، و162، بجانب لواءي ناحال غولاني

كما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوم الخميس، عودة الفرقة 98 إلى قطاع غزة، مواصلا الحشد العسكري المتصاعد خلال الأيام الأخيرة.

وذكر الجيش في بيان، أن "الفرقة 98 عادت من لبنان وسوريا والضفة الغربية للعمل في غزة (لم يحدد موعد عودتها)، ضمن عملية عربات جدعون".

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 175 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.

وتحاصر غزة منذ 18 عاما، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالي 2.4 مليون بالقطاع، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.



