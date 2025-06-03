تركيا
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حالة وفاة وعدد من الإصابات.. وزير الداخلية التركي يكشف تفاصيل زلزال ضرب غرب البلاد
أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، عن وقوع زلزال بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر في منطقة مرمريس بولاية موغلا جنوب غرب تركيا، حيث شعر به السكان في الولايات المجاورة أيضاً.
حالة وفاة وعدد من الإصابات.. وزير الداخلية التركي يكشف تفاصيل زلزال ضرب غرب البلاد
وزير الداخلية التركي: استمرار عمليات المسح بعد زلزال موغلا.. ولا خسائر مادية جسيمة / Reuters
منذ 3 ساعات

وأوضح الوزير في بيان على منصة "إكس" اليوم الثلاثاء، أن فرق إدارة الكوارث والطوارئ التركية (AFAD) وجميع الجهات المعنية تواصل أعمال المسح الميداني بتنسيق من الوالي.

وحسب المعلومات الأولية، لم تُسجل انهيارات في المباني السكنية داخل المدينة.

وأكد الوزير أن الزلزال أسفر عن حالة وفاة واحدة، إذ نُقلت الطفلة أفرانور غونلو (14 عاماً) إلى المستشفى في منطقة فتحية إثر تعرضها لنوبة هلع، لكنها فارقت الحياة رغم جميع المحاولات الطبية لإنقاذها.

كما أشار إلى إصابة 69 مواطناً نتيجة القفز من أماكن مرتفعة أو حالات هلع، وقد جرى علاج 14 منهم في موقع الحادث، بينما خرج 8 آخرون بعد تلقيهم العلاج في المستشفى، ولا يزال 46 مصاباً يتلقون العلاج في أقسام الطوارئ.

وختم الوزير تصريحه بالقول: "أسأل الله الرحمة لطفلتنا أفرانور، وأتقدم بخالص التعازي لذويها. كما أتمنى الشفاء العاجل للمصابين، وأسأل الله أن يحفظ بلادنا وشعبنا من كل سوء وكارثة".

وحسب إدارة الطوارئ والكوارث الطبيعية التركية "آفاد"، فإن الزلزال وقع عند الساعة 02:17 بتوقيت أنقرة (+3 تغ).

وأوضحت "آفاد" في بيان، أن عمق الزلزال بلغ 67.91 كيلومتر تحت سطح الأرض، وعلى بعد نحو 10 كيلومترات من البر التركي.


مصدر:TRT Arabi
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