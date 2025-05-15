جاء ذلك في مؤتمر صحفي، الخميس، عقب الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية الناتو بولاية أنطاليا التركية.

وقال فيدان إن "المأساة الإنسانية المتواصلة في قطاع غزة عار على الإنسانية"، مشدداً على أن "حل الدولتين ضروري لحل القضية الفلسطينية وتحقيق الأمان لفلسطين وإسرائيل".

وأوضح أن بلاده تسعى إلى حل الدولتين، ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، مضيفاً أنه "على إسرائيل وقف إطلاق النار، والسماح بدخول المساعدات إلى غزة".

وعن الشأن السوري، أشار وزير الخارجية التركي إلى أن الحراك الدبلوماسي المكثف لأنقرة أسهم في رفع العقوبات عن سوريا، موضحاً أن بلاده تتابع عدة قضايا في سوريا بينها وجود الجيش الأمريكي داخل الأراضي السورية.

ولفت إلى أن "استقرار سوريا أولوية مهمة"، مؤكداً مواصلة دعمها من أجل انخراطها في المجتمع الدولي، مشيراً إلى أن الحكومة السورية عازمة على محاربة التنظيمات الإرهابية، وأن عدم استقرار سوريا ليس من مصلحة أحد.

وحول التطورات الخاصة بالحرب الأوكرانية، ذكر فيدان أن "مفاوضات إسطنبول خطوة مهمة في طريق تحقيق السلام بين روسيا وأوكرانيا"، مضيفاً أن أنقرة تدعم وحدة الأراضي الأوكرانية، مشدداً على أنه "لا يمكن الوصول إلى السلام الدائم إلا عبر الدبلوماسية والحوار".

وقال فيدان إن موقف تركيا واضح حيال إرساء السلام في المنطقة وإنهاء الحرب الروسية-الأوكرانية، موضحاً أن بلاده ستؤدي دوراً فاعلاً في تعزيز منظومة الأمن الدولية لكونها ثاني أكبر جيش في حلف الناتو.

وأكد وزير الخارجية التركي أن بلاده مستعدة للتعاون مع جميع الدول في مجال الصناعات الدفاعية، منوهاً إلى أن "أمان الاتحاد الأوروبي مهمٌّ لتركيا، ولا بد من تطوير خريطة عمل في الصناعات الدفاعية".

وتستضيف أنطاليا الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في حلف الناتو، الذي يشارك فيه ممثلون من 32 دولة.