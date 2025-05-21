ويتيح البرنامج للطلاب بعد اجتياز مرحلة التحضير، الانتقال المباشر إلى نحو 50 برنامجاً أكاديمياً باللغة التركية تقدّمها الجامعة، ما يمنحهم فرصة لاستكمال مسيرتهم التعليمية باستخدام اللغة التركية على نحو أكاديمي وموثق.

ويقدم البرنامج الذي يمتدّ لعامين، تجربة تعليمية أكاديمية مرنة مُعزَّزة بالتقنيات الرقمية، تتيح للطلاب من مختلف أنحاء العالم تَعلُّم اللغة التركية بلا قيود جغرافية أو زمنية.

ويعتمد البرنامج على منصة التعليم الإلكتروني "eKampüs" التي توفر للطلاب وصولاً غير محدود إلى المحتوى الدراسي، بما في ذلك المحاضرات الحية والتمارين وملخصات الوحدات، إضافة إلى تطبيقات الهواتف المحمولة ونظام تحليل أداء المتعلمين.

وفي تصريح له قال رئيس جامعة الأناضول البروفيسور يوسف أديغوزل:"نهدف إلى تعليم اللغة التركية للعالم كله عبر نظام التعليم المفتوح. لدينا مهمة تقديم تعليم أكاديمي للراغبين في تعلم التركية، ممن تَعرَّفوها من خلال المسلسلات والأفلام، ونشر ثقافتنا ولغتنا إلى جميع القارات".

وأضاف أن البرنامج يشكّل جزءاً من حمْلة دولية أوسع لتعليم اللغة التركية تشمل أكثر من 100 دولة و60 مركز امتحانات حول العالم، مشيراً إلى أن نظام التعليم المفتوح بالجامعة، الذي تأسس عام 1982، خرّج أكثر من 4.2 مليون طالب، ويُعَدّ من بين أكبر الأنظمة عالمياً.

وأكّد أن جامعة الأناضول تتيح للطلاب الدوليين التسجيل في خمسة برامج مختلفة، من بينها برنامج اللغة والثقافة التركيتين، وتعمل على توسيع انتشاره من خلال شراكات دولية وحملات ترويجية.

وختم أديغوزل حديثه بتأكيد شعار الجامعة: "مهمتنا: تعليم العالم أجمع اللغة التركية".

ويستعدّ البرنامج الذي يشكّل نموذجاً رائداً لنقل تعليم اللغة التركية إلى المستوى الجامعي، لاستقبال أول دفعة من الطلاب في العام الدراسي الجديد، إذ ستبدأ عملية التسجيل في يونيو/حزيران 2025.