سوريا الجديدة
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الشيباني: حلّ تنظيم PKK الإرهابي خطوة لاستعادة الأمن وإنهاء العنف
وصف وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، إعلان تنظيم PKK الإرهابي حله نفسه بـ”خطوة نحو استعادة الأمن وإنهاء أعمال العنف المتكررة في المنطقة”.
الشيباني: حلّ تنظيم PKK الإرهابي خطوة لاستعادة الأمن وإنهاء العنف
وزير الخارجية السوري يشدد على أن وحدة أراضي بلاده غير قابلة للتفاوض / AA
12 مايو 2025

وقال الشيباني خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم الاثنين، مع نظيريه التركي هاكان فيدان، والأردني أيمن الصفدي، بعد اجتماع ثلاثي في أنقرة: "نؤكد اليوم التزامنا تعزيز التنسيق العسكري والأمني بين سوريا وتركيا والأردن. هذه الشراكة لم تعد خياراً بل ضرورة ملحة".

وفيما يتعلق بالهجمات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، أدان الشيباني "الانتهاكات الممنهجة للقانون الدولي والاستفزازات السافرة التي تهدد بإشعال المنطقة بأسرها".

وأضاف: "وحدة الأراضي السورية غير قابلة للتفاوض، سوريا دولة ذات سيادة لا تقبل التجزئة، وستظل كذلك". وأوضح أن القيادة السورية تعمل حالياً على توحيد "جميع الأراضي تحت سلطة الدولة المركزية".

وتابع قائلاً: "ندرك أن هذه عملية معقدة وحساسة، لكنها ضرورية". وحذّر الوزير من أن أي تأخير في تنفيذ الاتفاق “سيطيل أمد عدم الاستقرار، ويفتح الباب أمام التدخلات الأجنبية، ويغذي النزعات الانفصالية".

وفي وقت سابق الاثنين أعلن تنظيم PKK الإرهابي قراره بحل نفسه وإلقاء السلاح استجابة لدعوة مؤسسه عبد الله أوغلان.

ونهاية فبراير/شباط الماضي، دعا أوغلان لحلّ جميع المجموعات التابعة لـPKK وإنهاء أنشطته الإرهابية المستمرة منذ أكثر من 40 عاماً.​​​​​​​

وفي حملته الإرهابية التي استمرت 40 عاماً ضد تركيا، تسبب تنظيم "PKK" –المدرج منظمة إرهابية من تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي– في مقتل أكثر من 40 ألف شخص، بينهم نساء وأطفال ورُضّع. ويُعدّ "YPG/PYD" الفرع السوري للتنظيم.

مصدر:TRT Arabi
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