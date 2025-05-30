تركيا
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فيدان يلتقي زيلينسكي ومسؤولين أوكرانيين في كييف
أجرى وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، اليوم الجمعة، سلسلة من اللقاءات الرسمية في العاصمة الأوكرانية كييف، كان أبرزها اجتماعه مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
فيدان يلتقي زيلينسكي ومسؤولين أوكرانيين في كييف
فيدان يلتقي زيلينسكي ومسؤولين أوكرانيين في كييف / AA
منذ 2 ساعات

وذكرت مصادر في وزارة الخارجية التركية أن زيلينسكي استقبل فيدان في مقر الرئاسة بالعاصمة، حيث بحث الجانبان تطورات الحرب الروسية-الأوكرانية والعلاقات الثنائية بين أنقرة وكييف.

وعقب اللقاء، التقى الوزير التركي رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية، أندريه يرماك، في إطار زيارته الرسمية لأوكرانيا، حسب المصادر الدبلوماسية.

وفي وقت سابق من اليوم ذاته، عقد فيدان مؤتمراً صحفياً مشتركاً مع نظيره الأوكراني أندريه سيبيها، تحدث خلاله عن مفاوضات السلام التي استضافتها مدينة إسطنبول منتصف شهر مايو/أيار الجاري، التي أثمرت عن اتفاق بين روسيا وأوكرانيا لتبادل ألف أسير من كل طرف.

وأعرب فيدان عن تفاؤله بمستقبل هذه المبادرة، مشيراً إلى إمكانية تتويج هذه الجهود بعقد قمة تجمع بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وذلك برعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وفي 15 و16 مايو/أيار الجاري، استضافت إسطنبول مفاوضات سلام بين روسيا وأوكرانيا، انتهت بالتوصل إلى اتفاق على تبادل ألفي أسير بين البلدين.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعده كييف "تدخلاً" في شؤونها.

مصدر:TRT ARABI
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