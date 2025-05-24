وقالت الصحيفة إنّ أربعة من المصابين في حالة حرجة، وستة آخرين أصيبوا بجروح خطيرة، مشيرة إلى أنّ دوافع الهجوم لم تتضح حتى الآن.

وأوضحت شرطة هامبورغ أن المشتبه بها، وهي امرأة تبلغ من العمر 39 عاماً، لم تُبدِ أي مقاومة عند إلقاء القبض عليها.

وذكر المتحدث باسم شرطة هامبورغ فلوريان أبنسيث أنه "حتى الآن ليس لدينا أي دليل يشير إلى أن المرأة تصرفت بدافع سياسي، بل لدينا معطيات تدفعنا للتحقيق بشكل خاص في احتمال معاناتها من اضطراب نفسي".

ووصف المستشار الألماني فريدريش ميرتس في منشور له على منصة إكس الأنباء الواردة من هامبورغ بأنها "مروعة"، وأضاف: "قلبي مع الضحايا وعائلاتهم".