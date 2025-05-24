سياسة
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ألمانيا.. إصابة 18 شخصاً إثر هجوم امرأة بسكين في هامبورغ
أفادت صحيفة بيلد الألمانية أن 18 شخصاً أصيبوا في هجوم بسكين في محطة هامبورغ مساء الجمعة، وأكدت الشرطة المحلية أنها ألقت القبض على المهاجمة المشتبه بها.
ألمانيا.. إصابة 18 شخصاً إثر هجوم امرأة بسكين في هامبورغ
إصابة 18 شخصاً إثر هجوم بسكين في هامبورج / Reuters
24 مايو 2025

وقالت الصحيفة إنّ أربعة من المصابين في حالة حرجة، وستة آخرين أصيبوا بجروح خطيرة، مشيرة إلى أنّ دوافع الهجوم لم تتضح حتى الآن.

وأوضحت شرطة هامبورغ أن المشتبه بها، وهي امرأة تبلغ من العمر 39 عاماً، لم تُبدِ أي مقاومة عند إلقاء القبض عليها.

وذكر المتحدث باسم شرطة هامبورغ فلوريان أبنسيث أنه "حتى الآن ليس لدينا أي دليل يشير إلى أن المرأة تصرفت بدافع سياسي، بل لدينا معطيات تدفعنا للتحقيق بشكل خاص في احتمال معاناتها من اضطراب نفسي".

ووصف المستشار الألماني فريدريش ميرتس في منشور له على منصة إكس الأنباء الواردة من هامبورغ بأنها "مروعة"، وأضاف: "قلبي مع الضحايا وعائلاتهم".

مصدر:TRT Arabi
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