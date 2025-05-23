وفي تغريدة نشرها عبر منصة إكس قُبيل توجهه إلى روما للمشاركة في الجولة الخامسة من المفاوضات غير المباشرة مع واشنطن، كتب عراقجي: "معادلة التوصل إلى اتفاق ليست معقدة: سلاح نووي صفر = لدينا اتفاق، تخصيب صفر = لا اتفاق. لقد حان وقت اتخاذ القرار".

وغادر عراقجي صباح الجمعة إلى العاصمة الإيطالية على رأس وفد سياسي يضم خبراء قانونيين وسياسيين ومصرفيين وماليين، لعقد جولة جديدة من المحادثات مع ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، بحسب ما أوردته وكالة "مهر" الإيرانية.

وتدخل هذه المفاوضات، التي تتوسط فيها سلطنة عمان، مرحلة حاسمة اليوم في روما، وسط استمرار الخلافات حول مستقبل برنامج إيران النووي.

وتطالب الولايات المتحدة أن توقف الحكومة الإيرانية تخصيب اليورانيوم بالكامل، الذي تنظر إليه واشنطن بوصفه "إجراءً ضرورياً" لمنع التطوير الدائم للأسلحة النووية.

وترفض طهران هذا الطلب، لكنها أظهرت استعدادها لفرض قيود على البرنامج النووي مرة أخرى والسماح بفرض ضوابط أكثر صرامة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب صرّح الأسبوع الماضي بأن بلاده قدمت اقتراحاً لإيران، مع استمرار المفاوضات بين الجانبين بشأن البرنامج النووي الإيراني.

غير أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أكد أن طهران لم تتلقَّ أي مقترح مكتوب من أمريكا، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وكانت أُجرِيَت بين الولايات المتحدة وإيران أربع جولات من المفاوضات غير المباشرة بشأن برنامج طهران النووي.