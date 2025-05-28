الحرب على غزة
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مبعوث ترمب للشرق الأوسط: يمكن التوصل إلى وقف إطلاق نار وحل طويل الأمد في غزة
صرح الممثل الخاص للرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، بأن الرئيس دونالد ترمب سيراجع وثيقة التفاهمات الجديدة المتعلقة بعملية وقف إطلاق النار في غزة، وأعرب عن اعتقاده بإمكانية التوصل إلى وقف لإطلاق النار و"حل سلمي طويل الأمد".
مبعوث ترمب للشرق الأوسط: يمكن التوصل إلى وقف إطلاق نار وحل طويل الأمد في غزة
Witkoff / Reuters
28 مايو 2025

وقال ويتكوف في تصريح في المكتب البيضاوي، الأربعاء: "قريبون من طرح وثيقة تفاهمات من المفترض أن تُعرض اليوم على الرئيس ترمب لمراجعتها، ولديّ شعور بإمكانية التوصل إلى وقف إطلاق نار وحل طويل الأمد للنزاع في غزة".

بدوره، قال ترمب الذي كان حاضراً في المكتب البيضاوي، إنه حذَّر نتنياهو من اتخاذ إجراءات مضادة من شأنها تعطيل المحادثات النووية مع إيران.

وذكر أنهم يدرسون عملية وقف إطلاق النار في قطاع غزة بشكل شامل، وأن المفاوضات حول إيران أيضاً تسير على ما يرام.

وأعلنت حركة حماس، الأربعاء، التوصل إلى اتفاق مع المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، على إطار عام لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى في قطاع غزة، بانتظار الرد النهائي من الوسطاء.

وقالت الحركة في بيان: "نبذل جهوداً كبيرة لوقف الحرب الهمجية على قطاع غزة، وكان آخرها التوصّل إلى اتفاق مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، على إطار عام يحقق وقفاً دائماً لإطلاق النار، وانسحاباً كاملاً لقوات الاحتلال من قطاع غزة، وتدفّق المساعدات".

غير أن مصدراً رسمياً إسرائيلياً سارع، الأربعاء، إلى نفي ما أعلنته حركة حماس من التوصل إلى اتفاق مبدئي مع ويتكوف، على صفقة تبادل للأسرى، وادعى أن "المقترح غير مقبول" لدى تل أبيب وواشنطن، وفق ما صرح به لإعلام عبري من بينه صحيفة يديعوت أحرونوت.

وترتكب إسرائيل بدعمٍ أمريكي مطلق، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية في غزة خلَّفت نحو 177 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافةً إلى مئات آلاف النازحين.

مصدر:TRT ARABI
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