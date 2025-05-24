ووفقاً لمصادر في وزارة الخارجية التركية، عُقد اللقاء في مدينة إسطنبول، من دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن فحوى المحادثات، كما لم يصدر أي بيان رسمي من الطرفين حتى الآن.

ويأتي هذا اللقاء بالتزامن مع زيارة الرئيس السوري إلى تركيا، إذ التقى في وقت سابق من اليوم نفسه بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان في قصر دولما بهجه بإسطنبول.

وخلال الاجتماع بحث الجانبان العلاقات الثنائية بين أنقرة ودمشق، إضافة إلى آخر المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وشارك في اللقاء من الجانب التركي كل من وزير الخارجية هاكان فيدان، ووزير الدفاع يشار غولر، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن، وكبير مستشاري الرئيس للشؤون الخارجية والأمن عاكف تشاغاطاي قليتش، ورئيس هيئة الصناعات الدفاعية خلوق غورغون.

أما من الجانب السوري، فضم الوفد وزير الخارجية أسعد الشيباني وعدداً من المسؤولين الحكوميين.

وأمس الجمعة أعلن السفير الأمريكي لدى أنقرة، توماس باراك، في بيان رسمي توليه منصب المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى سوريا، إلى جانب مهامه الدبلوماسية الحالية في تركيا.