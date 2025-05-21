وأفادت مصادر دبلوماسية بأن دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي كانوا ضمن الوفد الذي زار مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة.

وزعم جيش الاحتلال أن الوفد "انحرف عن المسار المعتمد ودخل منطقة غير مصرح له بالوجود فيها"، وأن جنوده أطلقوا "طلقات تحذيرية لإبعاد أعضائه". وأشار إلى عدم وقوع إصابات أو أضرار.

وأعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية أن الوفد كان "يُجري جولة ميدانية في محيط مخيم (جنين) للاطلاع على حجم المعاناة الكبيرة التي يتعرض لها المواطنون في المحافظة"، ووصفت الوزارة تصرفات جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنها انتهاك للقانون الدولي.

وشارك في الزيارة، وفق وكالة وفا الفلسطينية للأنباء، دبلوماسيون من فرنسا وبريطانيا وكندا وإسبانيا وروسيا والاتحاد الأوروبي ومصر والأردن والمغرب والبرتغال والصين والنمسا والبرازيل وبلغاريا وتركيا وليتوانيا وبولندا واليابان ورومانيا والمكسيك وسريلانكا والهند وتشيلي.

وأعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، عبر منصة إكس، إن السفير الإسرائيلي في روما سيُستدعى لتقديم توضيح.

وذكر تاياني في وقت سابق، أنه تواصل مع نائب القنصل الإيطالي أليساندرو توتينو، و"هو بخير"، موضحاً أن الأخير "كان بين الدبلوماسيين الذين تعرضوا لهجوم بإطلاق عيارات نارية قرب مخيم جنين للاجئين"، وقال: "نطلب من الحكومة الإسرائيلية توضيحات فورية لما حصل. والتهديدات بحقّ الدبلوماسيين غير مقبولة".

كما أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، أن باريس ستستدعي السفير الإسرائيلي، عقب إطلاق نار "غير مقبول" من جانب الجيش باتجاه دبلوماسيين أجانب في الضفة الغربية المحتلة، بينهم فرنسي.

وكتب بارو على منصة إكس: "زيارة لجنين شارك فيها أحد دبلوماسيينا، تعرضت لإطلاق نار من جنود إسرائيليين. هذا أمر غير مقبول. سيجري استدعاء السفير الإسرائيلي لتقديم توضيحات. نؤكد دعمنا الكامل لموظفينا في المكان ولعملهم المتميّز في ظل هذه الظروف الصعبة".

في حين أكدت وزارة الخارجية الإسبانية أن أحد رعاياها كان ضمن مجموعة الدبلوماسيين ولم يصَب بأذى. وأضافت في بيان: "نحن على اتصال بالدول المتضررة الأخرى لتنسيق الرد المشترك على الواقعة، التي نستنكرها بشدة".

من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الإسبانية أنها ستستدعي القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية في مدريد "ونطالب بتوضيحات"، كما استدعت لشبونة سفير إسرائيل لديها إثر إطلاق النار باتجاه الدبلوماسيين في الضفة الغربية المحتلة، بحسب بيان خارجية البرتغال.

فيما أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، أنها علمت بالواقعة التي حدثت خلال زيارة لدبلوماسيين دوليين نظمتها السلطة الفلسطينية. وقالت: "نحثّ إسرائيل بالتأكيد على التحقيق في الواقعة ومحاسبة المسؤولين عنها وعن أي تهديدات لحياة الدبلوماسيين".

وعرض التليفزيون الإسرائيلي مقاطع ظهر فيها أشخاص يركضون نحو سيارات تحمل لوحات دبلوماسية، فيما أمكن سماع صوت إطلاق نار.

جاءت الحادثة في ظل ازدياد الضغوط الدولية على إسرائيل على خلفية حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها في قطاع غزة مع انتظار الفلسطينيين الحصول على إمدادات حيوية، بعد تخفيف الحصار المطبق على القطاع والمستمر منذ أكثر من شهرين.

وفي 21 يناير/كانون الثاني 2025، بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي عدواناً عسكرياً شمالي الضفة، استهلَّه بمدينة جنين ومخيمها وبلدات في محيطهما، ثم وسّع عدوانه إلى مدينة طولكرم في 27 من الشهر نفسه.

ووفق وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية، أسفر العدوان الإسرائيلي المتواصل على طولكرم ومخيميها (طولكرم ونور شمس) عن استشهاد 13 فلسطينياً، وإصابة واعتقال العشرات، ونزوح أكثر من 4 آلاف و200 عائلة من المخيمين. كما أسفر العدوان عن تدمير 400 منزل بشكل كامل، و2573 بشكل جزئي، وإلحاق دمار شامل بالبنية التحتية والمتاجر.

وبالتوازي مع حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، صعّد جيش الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد 969 فلسطينياً على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، واعتقال ما يزيد على 17 ألف شخص، وفق معطيات فلسطينية.

وترتكب إسرائيل بدعمٍ أمريكي مطلق، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة خلَّفت أكثر من 175 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إلى جانب مئات آلاف النازحين.​​​​​​​​​​​​​​