تركيا
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رئيس صربيا: نولي أهمية خاصة لعلاقاتنا مع تركيا من أجل الاستقرار الإقليمي
أكد الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، أن بلاده تولي أهمية خاصة للعلاقات مع تركيا، من أجل الاستقرار الإقليمي.
رئيس صربيا: نولي أهمية خاصة لعلاقاتنا مع تركيا من أجل الاستقرار الإقليمي
الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في بلغراد / AA
19 مايو 2025

جاء ذلك في منشور له على منصة "إنستغرام"، اليوم الاثنين، عقب استقباله وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في العاصمة بلغراد.

وأعرب فوتشيتش عن سعادته إزاء استقبال فيدان، وأشار إلى أن العلاقات بين تركيا وصربيا تتسم بتعاون شامل في جميع المجالات، من الاقتصاد إلى الطاقة، ومن السياحة إلى الثقافة والتعليم.

وعبّر عن ثقته بأن لقاءه مع فيدان سيسهم في تعزيز العلاقات بين البلدين بشكل أكبر.

ورحّب الرئيس الصربي كذلك بتأكيد تركيا مشاركتها في معرض "إكسبو" الذي سيُقام في بلغراد عام 2027، وأفاد بأن "هذا القرار يُعد دليلاً ملموساً على شراكتنا القوية وثقتنا المتبادلة".

ومضى قائلاً: "صربيا تولي أهمية خاصة لعلاقاتها مع تركيا. وبفضل ما تملكه من نفوذ كبير، تُعدّ تركيا فاعلاً محورياً لاستقرار المنطقة بأسرها".

وفي وقت سابق الاثنين، وصل فيدان إلى بلغراد ضمن زيارة رسمية استهلها بلقاء مع نظيره الصربي ماركو دوريتش، قبل لقائه بفوتشيتش.

مصدر:TRT ARABI
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