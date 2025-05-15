جاء ذلك في كلمة، اليوم الخميس، خلال فعالية أُقيمت في مركز المؤتمرات لحزب العدالة والتنمية الحاكم في العاصمة أنقرة.

وأوضح أردوغان: "العالم يشهد تغييراً كبيراً؛ فالنظام القديم يتصدع ويجري إنشاء معادلة جديدة تماماً في منطقتنا تحتل فيها تركيا موقعاً مركزياً".

وأكد ضرورة أن يدرك الجميع أن مدة صلاحية الإرهاب "انتهت" في المنطقة، وأن عهد الاعتماد على القوى الأجنبية قد ولَّى.

وقال: "نظرنا إلى حل PKK الإرهابي نفسه بإيجابية على أنه خطوة نحو الخلاص الأبديّ من مصيبة دامت 40 عاماً ابتُلي بها شعبنا، ومن أجل تحقيق السلام الدائم في منطقتنا".

وأكد: "لن نتراجع عن مواصلة سياستنا في مكافحة الإرهاب، ونحن قادرون على دحر كل التنظيمات الإرهابية".

وأضاف: "لم نحتمل يوماً وجود التنظيمات الإرهابية قرب حدودنا المشتركة مع العراق وسوريا، ولن نحتمل ذلك بعد اليوم".

وعن لقائه نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قال أردوغان: "استضفنا رئيس أوكرانيا السيد زيلينسكي والوفد المرافق له في مجمعنا الرئاسي، وناقشنا معهم الجهود الرامية لإنهاء الحرب الروسية-الأوكرانية بسلام عادل".

وانتهى لقاء الرئيس أردوغان وزيلينسكي، في وقت سابق اليوم الخميس، في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

كان تنظيم PKK الإرهابي قد أعلن، الاثنين، حل نفسه التام وإلقاء سلاحه، تماشياً مع دعوة مؤسِّسه عبد الله أوجلان، المحكوم عليه بالسجن المؤبد في تركيا، في نهاية فبراير/شباط الماضي، استجابةً لمبادرة تاريخية أطلقها رئيس حزب الحركة القومية دولت بهتشلي من أجل الوصول إلى الهدف الذي أعلنه الرئيس أردوغان والمتمثل في "تركيا خالية من الإرهاب".