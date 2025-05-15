تركيا
2 دقيقة قراءة
أردوغان: العالم يشهد تغييراً كبيراً وتركيا قلب المعادلة الجديدة
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن العالم يشهد تغييراً كبيراً، وإن معادلة جديدة تنشأ في المنطقة تحتل فيها تركيا موقعاً مركزياً.
أردوغان: العالم يشهد تغييراً كبيراً وتركيا قلب المعادلة الجديدة
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال بمركز المؤتمرات لحزب العدالة والتنمية الحاكم، أنقرة. / AA
15 مايو 2025

جاء ذلك في كلمة، اليوم الخميس، خلال فعالية أُقيمت في مركز المؤتمرات لحزب العدالة والتنمية الحاكم في العاصمة أنقرة.

وأوضح أردوغان: "العالم يشهد تغييراً كبيراً؛ فالنظام القديم يتصدع ويجري إنشاء معادلة جديدة تماماً في منطقتنا تحتل فيها تركيا موقعاً مركزياً".

وأكد ضرورة أن يدرك الجميع أن مدة صلاحية الإرهاب "انتهت" في المنطقة، وأن عهد الاعتماد على القوى الأجنبية قد ولَّى.

وقال: "نظرنا إلى حل PKK الإرهابي نفسه بإيجابية على أنه خطوة نحو الخلاص الأبديّ من مصيبة دامت 40 عاماً ابتُلي بها شعبنا، ومن أجل تحقيق السلام الدائم في منطقتنا".

وأكد: "لن نتراجع عن مواصلة سياستنا في مكافحة الإرهاب، ونحن قادرون على دحر كل التنظيمات الإرهابية".

وأضاف: "لم نحتمل يوماً وجود التنظيمات الإرهابية قرب حدودنا المشتركة مع العراق وسوريا، ولن نحتمل ذلك بعد اليوم".

وعن لقائه نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قال أردوغان: "استضفنا رئيس أوكرانيا السيد زيلينسكي والوفد المرافق له في مجمعنا الرئاسي، وناقشنا معهم الجهود الرامية لإنهاء الحرب الروسية-الأوكرانية بسلام عادل".

وانتهى لقاء الرئيس أردوغان وزيلينسكي، في وقت سابق اليوم الخميس، في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

كان تنظيم PKK الإرهابي قد أعلن، الاثنين، حل نفسه التام وإلقاء سلاحه، تماشياً مع دعوة مؤسِّسه عبد الله أوجلان، المحكوم عليه بالسجن المؤبد في تركيا، في نهاية فبراير/شباط الماضي، استجابةً لمبادرة تاريخية أطلقها رئيس حزب الحركة القومية دولت بهتشلي من أجل الوصول إلى الهدف الذي أعلنه الرئيس أردوغان والمتمثل في "تركيا خالية من الإرهاب".

مصدر:TRT ARABI
اكتشف
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us