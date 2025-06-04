جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الشيباني في العاصمة دمشق، إلى جانب المفوضة الأوروبية دوبرافكا شويتسا، إذ أكد أن "سوريا منفتحة على التعاون والحوار مع المؤسسات الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ومستعدة لتوفير مناخ جاذب للاستثمار".

وأعرب الشيباني عن تقديره لموقف الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أنه "كان من أوائل الداعمين لسوريا بعد تحريرها ورفع العقوبات المفروضة عليها"، مضيفاً أن "الاتحاد الأوروبي يتابع تطورات الملف السوري عن كثب، ويقدم دعمه لحكومة تمثل إرادة شعبها".

وأشاد بالدور الأوروبي في دعم اللاجئين السوريين، قائلاً: "فتحت أوروبا أبوابها أمام الفارين من جرائم النظام البائد، وقدّمت مساعدات إنسانية كبيرة".

وفي ما يخص الأوضاع الأمنية، أشار الشيباني إلى أن سوريا تواجه تهديدات مستمرة من جماعات مسلحة وفلول النظام السابق، معتبراً أن الهجمات التي تستهدف المدنيين لو وقعت في أي بلد آخر "لَصُنفت هجمات إرهابية". وأكد أن "القوات السورية تواصل ملاحقة هذه الجماعات لحماية المواطنين، وتدعو المجتمع الدولي لدعم جهودها في بسط الأمن والاستقرار".

أما بشأن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، فوصفها الشيباني بأنها "انتهاك صارخ لسيادة البلاد، وتُعطي متنفساً للجماعات التي تسعى إلى زعزعة الاستقرار". ودعا في هذا السياق إلى تطبيق اتفاق فصل القوات لعام 1974، مؤكداً أن بلاده "لا تسعى إلى الحرب، وإنما إلى السلام وإعادة الإعمار".

كانت إسرائيل قد أعلنت، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، "انهيار" اتفاقية فصل القوات، واحتلال جيشها المنطقة العازلة منزوعة السلاح في هضبة الجولان جنوب غربي سوريا.

وجرى توقيع اتفاق فصل القوات بين سوريا وإسرائيل في 31 مايو/أيار 1974، بعد انتهاء حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973 وفترة الاستنزاف التي تلتها. ونصَّت الاتفاقية على انسحاب إسرائيل من مناطق جبل الشيخ التي احتلتها خلال الحرب، إضافةً إلى نحو 25 كيلومتراً مربعاً تشمل محيط مدينة القنيطرة وبعض القرى التي احتُلت في حرب يونيو /حزيران 1967.

ووفق الاتفاق، جرى تحديد خطين فاصلين: الخط الإسرائيلي (باللون الأزرق) والخط السوري (باللون الأحمر)، وبينهما منطقة عازلة يزيد طولها على 75 كيلومتراً، ويتراوح عرضها بين 200 متر في الجنوب و10 كيلومترات في الوسط. وكانت قوة تابعة للأمم المتحدة معروفة باسم "يوندوف" تُجري دورياتٍ في المنطقة العازلة منذ 1974.